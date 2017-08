Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Procedimiento. Incremento patrimonial no justificado. Las pruebas aportadas por el contribuyente no lograron acreditar la existencia de los pasivos. Procedencia del ajuste fiscal.Causa: "Molnar, Hugo C/DGI", Sala IV, 27.9.16.El Tribunal inferior confirmó el acto por el cual se había determinado de oficio la obligación tributaria de la actora en el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2006 y 2007, con más intereses y multa.Para así decidir, el Tribunal Fiscal consideró que: a) En el caso se cuestionaba la determinación de oficio practicada por la AFIP con fundamento en la presunción establecida en el artículo 18 inciso "f" de la Ley N° 11.683, a saber, incremento patrimonial no justificado; b) Se trataba de una cuestión de hecho y prueba que correspondía a la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, desvirtuar las conclusiones a las que había arribado el juez administrativo; c) En cuanto a la cuestión referida a los contratos de mutuo, la inoponibilidad frente a terceros que contemplaba el ordenamiento civil, en modo alguno implicaba y determinaba en el ámbito tributario la pérdida del valor probatorio de los contratos privados suscriptos entre las partes cuando vinieran apoyados por una serie de indicios precisos que pudieran formar la convicción no sólo de la celebración del acto, sino de la fecha en que el mismo hubiera tenido lugar, de modo de descartar la existencia de una maniobra armada por el fiscalizado; y d) Las pruebas aportadas no permitían acreditar la existencia de los pasivos.La parte actora, disconforme, apeló dicha sentencia y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) La resolución apelada tenía su origen en una verificación practicada por personal fiscalizador en uso de las atribuciones que le eran propias, y en el marco de la cual se había constatado la existencia de incrementos patrimoniales no justificados, ya que el contribuyente había declarado pasivos sin respaldo documental fehaciente; b) Atento a ello, se había practicado el ajuste por incremento patrimonial no justificado, que importaba, conforme el artículo 18 inciso "f" de la Ley N° 11.683, ingresos netos gravados en el Impuesto a las Ganancias, más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, por los períodos fiscales en trato; c) El contribuyente afirmaba en su defensa que aquél respondía a la existencia de contratos de crédito mediante los cuales se estipulaba la obligación de una determinada sociedad de dar en préstamo cierta cantidad de dinero a través de un tercero, a favor del actor y la obligación de este último de restituir los fondos otorgados, más un interés estipulado; d) Cuando el juez se encontraba frente a operaciones de alcance internacional, debía examinar la proyección en el ordenamiento tributario interno de aquella relación mediante un particularizado y exhaustivo análisis de las probanzas, a fin de que la operación invocada se correspondiera con el mecanismo acordado por las partes; e) La prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debía ser, en casos como el presente, particularmente indudable; f) Para ello, resultaba necesaria la demostración de la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo, en particular la acreditación de la titularidad de los fondos en cabeza de quien prestaba, su entrega al deudor, la aplicación del préstamo a la actividad comercial de éste, y su posterior restitución; g) Pues la exigencia de esa actividad probatoria resultaba imperiosa para demostrar que los capitales no habían sido sustraídos del poder fiscal argentino para luego retornar al país por medio de préstamos o capitalizaciones, incumbiendo la carga de la prueba que permitiera destruir la presunción de la norma citada al contribuyente, máxime, si se invocaba un préstamo acordado con una sociedad vinculada domiciliada en el extranjero, particularmente en un país con ventajas fiscales para la operatoria off shore; h) La salida de fondos no se encontraba suficientemente acreditada ya que la actora no había aportado ninguna prueba fehaciente que demostrase su movimiento real; i) En efecto, no había quedado probada la remesa de fondos al exterior ni el pago de los intereses adeudados por el préstamo; j) Si bien el Sr. Molnar había recibido en calidad de préstamo diversas sumas de dinero y se había obligado a devolverlas a fines del 2007, para luego refinanciarlas con la aplicación de intereses, no obstante no podía soslayarse que la firma del convenio, en el cual modificaban la fecha, se había efectuado con posterioridad al accionar fiscalizador; y k) En consecuencia, la prueba aportada por la actora no resultaba suficiente para tener por acreditada la realización efectiva de la operación impugnada por el organismo recaudador toda vez que, más allá de las irregularidades señaladas respecto de los contratos, no se había acreditado mediante prueba fehaciente la efectiva devolución de los fondos.De esta manera, la Cámara confirmó el pronunciamiento apelado y, ergo, se hizo lugar a la pretensión fiscal.2. Impuesto a las Ganancias. Remuneraciones de los vocales que integran el Tribunal de Cuentas Provincial. Improcedencia de la pretensión del Fisco ya que dichas remuneraciones se encuentran exentas por estar equiparadas con las de los magistrados judiciales.Causa: "Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe C/DGI", Sala III, 7.2.17.El Tribunal administrativo revocó la resolución fiscal mediante la cual se habían determinado de oficio las retenciones en el Impuesto a las Ganancias correspondientes a los meses enero 1998 a marzo 2002, según la R.G. 4139/96 y sus modificaciones, omitidas de ser practicadas por la actora respecto de la remuneración que percibían los vocales que la integraban.Dicha decisión se sustentaba, esencialmente, en que resultaba aplicable la Acordada N° 20/96 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la que había establecido " declarar la inaplicabilidad del art. 1° de la Ley N° 24.631, en cuanto derogaba las exenciones contempladas en el art. 20, incs. "p" y "r" de la Ley 20.628, texto ordenado por el Decreto 450/86, para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación".Para resolver de tal modo, consideró el Tribunal Fiscal que: a) El tema a decidir debía ser analizado de conformidad con el sistema representativo republicano de gobierno que contemplaba la Constitución Nacional (arts. 5 y 122 CN) y la autonomía que se le reconocía a las provincias; b) Se encontraba en juego el principio de intangibilidad de las retribuciones de los jueces (conf. art. 110 CN), el cual constituía una garantía de independencia y un requisito indispensable del régimen republicano, razón por la que debía ser preservado por las Provincias en virtud del artículo 5° de la Constitución Nacional; y c) Debía tenerse en cuenta que la actora era un órgano reconocido por la Constitución Provincial, como órgano de control externo de la provincia, con facultades jurisdiccionales administrativas plenas y definitivas, y que la ley de contabilidad provincial así como la ley de administración, eficiencia y control del estado, en concordancia con el artículo 81 de la Constitución Provincial, al establecer que sus miembros gozarían de la misma estabilidad en su cargo y remuneraciones que los jueces de cámara de su provincia, no hacía más que reforzar que se había querido resguardar y garantizar la independencia de las decisiones del órgano en cuestión, al asimilar a sus integrantes en cuanto a sus funciones, estabilidad en el cargo, inmunidades y remuneraciones a los miembros del Poder Judicial de la provincia.La representación fiscal apeló ese decisorio y, por su parte, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) El Fisco Nacional no rebatía el argumento central en que se fundaba la decisión que apelaba; b) Poco importaba la función que desempeñaban los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia, pues lo determinante era el alcance que correspondía atribuir a las no impugnadas normas provinciales que, en miras a reforzar la garantía de estabilidad e independencia en su desempeño, reconocían -entre otros elementos- el derecho reflejo de asimilar sus remuneraciones a las que percibían los magistrados judiciales de la provincia, respecto de quienes, a su vez, con sustento en los artículos 5 y 122 de la Constitución Nacional y, en particular, en el mencionado principio constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones (conf. artículo 110 CN), correspondía aplicar las exenciones establecidas en el artículo 1°, incisos "p" y "r" de la Ley de Impuesto a las Ganancias, tal como lo había declarado la Corte Suprema, mediante la Acordada 20/96 al reconocer dicho beneficio para los funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia de Santa Fe mediante Acuerdo Ordinario, acta 20, del 24.4.96, respecto de los vocales de las Cámaras de Apelación de esa provincia; y c) En conclusión, la decisión apelada, lejos de vulnerar el principio de igualdad tributaria, no hacía más que respetar la distinción con el contribuyente común que había establecido el legislador provincial sobre la base de circunstancias que consideraba asimilables a las del magistrado judicial, acertadamente ponderadas por el Tribunal inferior en la sentencia apelada.En definitiva, la Cámara confirmó la decisión apelada y, en consecuencia, se rechazó la pretensión del Fisco.3. Impuesto a las Ganancias. Ingresos obtenidos por operaciones de compraventa de títulos públicos. Rechazo de la pretensión fiscal.Causa: "Molteni, María Margarita C/DGI", Sala I, 14.2.17.El Tribunal administrativo, por mayoría, confirmó la resolución fiscal mediante la cual se había determinado de oficio la obligación tributaria de la actora en relación al Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2002 a 2004 y la revocó respecto de los intereses resarcitorios intimados.Para resolver de tal modo, el Tribunal Fiscal entendió, por mayoría, que: a) El Fisco consideraba gravados, en los términos del inciso "e" del artículo 45 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, los ingresos que la actora obtuvo por operaciones de compraventa de títulos públicos y que ella, previamente, había encuadrado como exentos en las declaraciones juradas del impuesto; b) Cabía identificar las normas relacionadas con la inclusión como objeto del impuesto de supuestos como el de autos y con su exención (artículos 2 y 20, inciso "w", Ley N° 20.628 -t.o. Decreto 649/97-), así como las modificaciones sufridas por dichas normas a raíz de la Ley N° 25.414, el Decreto N° 493/01 del PEN y la Ley N° 25.556, correspondiendo concluir que, en razón de lo dispuesto por la última ley citada, los ingresos discutidos habían dejado de estar exentos; y c) Respecto a los intereses, procedía su eximición atento a la complejidad del tema y a las dificultades para aplicar las normas sustanciales involucradas.En cuanto aquí interesa, la actora apeló la confirmación del impuesto determinado y, por su parte, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) La cuestión a resolver estribaba en si el inciso "w" del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, a raíz de las reformas normativas operadas en el año 2001, se encontraba o no vigente para los períodos fiscales en discusión, de lo cual dependía si se consideraba a los ingresos obtenidos por la actora exentos o gravados; b) No se compartía la postura fiscal de gravar los ingresos de la actora obtenidos de la realización de operaciones con títulos públicos argentinos ya que ello implicaba desconocer el principio de legalidad que primaba en materia tributaria; c) El Fisco postulaba la gravabilidad de dichas operaciones, en el entendimiento de que como la Ley N° 25.414 había sustituido el texto de la exención, al haber sido derogada ésta por la Ley N° 25.556, dicha exención había quedado sencillamente sin efecto; d) Esta exégesis fiscal sobre la vigencia de las normas, partía de la premisa de que el texto de la exención contenido originalmente en el Impuesto a las Ganancias no podía recobrar su vigencia por la derogación del texto que la había sustituido, sin una disposición expresa por ley; e) Sin embargo, este razonamiento jurídico no se hacía cargo de dos extremos específicos que, en materia tributaria y a la luz del principio de legalidad, le quitaban validez; f) Tal como resultaba de lo antedicho, debía destacarse que a lo largo de las sucesivas modificaciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias, operaciones como las realizadas por la actora se habían mantenido al margen del tributo, ya fuera por no configurar un hecho imponible o por estar exentas; g) Esa era, invariablemente, la expresa voluntad del legislador respecto del tratamiento impositivo a otorgarles; h) En ese específico marco, entonces, era que debían ponderarse los hechos consistentes en que el legislador, al sancionar la Ley N° 25.414 para delegar ciertas facultades al Poder Ejecutivo, había incluido también allí y de forma asistemática una "substitución" del texto de la exención prevista en la ley del gravamen y que, con posterioridad, al haber derogado dicha delegación de facultades con la sanción de la Ley N° 25.556 no efectuó ninguna salvedad con respecto a la referida exención; i) Pues, teniendo en cuenta la invariable posición del legislador para considerar a estas operaciones como no gravadas, no era posible afirmar que esos hechos tradujeran eficazmente un eventual cambio de posición sobre el punto y la consecuente voluntad del legislador de pasar a gravar dichas operaciones; j) El principio de legalidad tributario, al igual que su par que regía en derecho penal y del que era análogo, tenía por esencia el fin de salvaguardar la previsibilidad de las reglas de la materia, razón por la que se imponía la previa determinación de aquellos elementos esenciales que daban origen a la obligación tributaria, entre ellos, el hecho imponible y su eventual exención; k) A mayor abundamiento, cabía remarcar que la postura que esgrimía la actora, esto era, que la exención estaba vigente, de conformidad con el texto del Decreto N° 493/01 del PEN, porque éste no había sido expresamente derogado por la Ley N° 25.556, parecía coincidir con la exégesis de la cuestión que tuvo el legislador al sancionar la Ley N° 26.893, "substituyendo" nuevamente el texto de la exención que se analizaba, valía decir, el inc. "w" del art. 20 de la ley del gravamen; y l) Era evidente que si el legislador hubiera entendido que dicho texto se encontraba derogado -como sostenía aquí el Fisco-, no habría procedido a "substituirlo".En definitiva, la Cámara hizo lugar al recurso de la actora por lo que se revocó la decisión apelada y, en consecuencia, no se admitió la postura del Fisco.1. Ganancias. Tratamiento fiscal aplicable al ajuste por inflación.Causa: "Camuzzi Gas Pampeana S.A. C/AFIP-DGI", Sala "D", 12.12.16.El citado contribuyente recurrió el acto administrativo emanado de la AFIP que decidió no hacer lugar al reclamo de repetición en virtud de haber pagado en exceso, a su juicio, el Impuesto a las Ganancias del año fiscal 2007.El apelante, en su reclamo, planteó que, en caso de haber podido aplicar el ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias hubiera ingresado un importe sustancialmente inferior al efectivamente ingresado y esta situación, a su criterio, importó la absorción de una parte sustancial de la utilidad real de la empresa que implicó una tasa efectiva del gravamen del 74,35% lo cual era confiscatorio a la luz de la jurisprudencia del Alto Tribunal.El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Gómez y Magallón, en su decisión hizo lo siguiente: 1) Examinó la legislación aplicable y los antecedentes de hecho propio de estas actuaciones; 2) Hizo mención a distintos precedentes jurisprudenciales relativos a la temática en debate; 3) Citó el precedente "Candy SA C/AFIP" del 3.7.09 del máximo Tribunal por entender que era de aplicación a la especie; 4) Evaluó la prueba producida en el curso de las actuaciones; 5) Consideró que " los instrumentos acompañados por la actora ( ) llevan a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad toda vez que para el período 2007 del monto ingresado por el Impuesto a las Ganancias resulta una tasa efectiva del gravamen del 74,35% ( ), circunstancia que no fue controvertida por parte del Fisco al contestar el recurso incoado "; y 6) Precisó que " la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con los parámetros reflejados en la documental agregada insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor y excede el límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad, sumado a ello a la falta de actividad probatoria, ordenada por el Fisco Nacional en sed administrativa ".Las causas reseñadas llevaron al Tribunal competente a revocar el acto administrativo recurrido y, por ende, se admitió el reclamo de repetición propiciado por el particular con intereses y costas.2. Ganancias. Tratamiento fiscal aplicable a las quitas concursales.Causa: "Fortunato Arrufat SAICyF C/AFIP-DGI", Sala "A", 21.12.16.El mentado contribuyente apeló distintas resoluciones emitidas por la AFIP donde concisamente se determinó de oficio la obligación tributaria relativa al Impuesto a las Ganancias propiamente dicho y al Impuesto a las Ganancias (Salidas no documentadas) junto con sus intereses con más la aplicación de las multas respectivas.Es susceptible de mención que la actividad principal del recurrente era la elaboración, fabricación y comercialización de bombones, confites -con o sin chocolate-, pastillas de goma, tabletas de chocolate, barritas de cereales, turrones de navidad y huevos de pascuas cerrando sus ejercicios comerciales el 30 de abril de cada año.En este caso, el recurrente, con fecha 10.4.00, solicitó judicialmente su concurso preventivo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 26, Secretaría N° 52, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires homologándose el acuerdo el 13.2.01 con una quita del 60% (sesenta por ciento) del monto verificado y el pago del 40 % (cuarenta por ciento) restante en 15 (quince) cuotas anuales con 3 (tres) años de gracia.Al respecto, el organismo recaudador, al ejercitar su facultades de verificación y fiscalización, interpretó que las quitas obtenidas en el marco del proceso concursal, y que fueron declaradas exentas por el contribuyente en los ejercicios 2001 y 2002 por imperio del artículo 20, inciso u), de la Ley del Impuesto a las Ganancias, configuró una equivocación puesto que el particular hizo una desacertada aplicación del Decreto N° 2340/2002 del PEN y todo ello motivó al Fisco a realizar el ajuste correspondiente.El Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Pérez, Vicchi y Buitrago, hizo lo siguiente: 1) Analizó el Decreto N° 2340/2002 del PEN en conjunción con el resto de la normativa en juego; 2) Resaltó que, si bien la homologación fue el 13.2.01, la vigencia del mentado Decreto fue establecido para los períodos fiscales cuya fecha de cierre se produzca a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el Boletín Oficial lo que ocurrió el 19.11.02; 3) Señaló que el modo de cómputo del apelante, consistente en un 50% para el año fiscal 2001 y el restante 50% para el ciclo fiscal 2002, no alteró el espíritu perseguido por la Ley del Impuesto a las Ganancias aplicándose el artículo 18, inciso a), cuarto párrafo, relativo al criterio de lo devengado exigible a los "otros casos" que prevé la normativa en cuestión; 4) Citó los precedentes "Supermercados Lagostena SA C/AFIP" del Tribunal Fiscal de la Nación y de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal del 22.11.05 y 2.7.09 respectivamente en pos de defender su tesitura; 5) Estimó que el criterio seguido por el recurrente era correcto.Las razones invocadas llevaron al Tribunal actuante a revocar el ajuste respectivo y, por lo tanto, este pronunciamiento fue en desmedro de los intereses de la AFIP.3. Procedimiento. Incidente de pago de tasa de actuación.Causa: "Deutsch, Gustavo Andrés C/AFIP-DGI", Sala "C", 30.12.16.El apelante, en su presentación, solicitó la suspensión del plazo para ingresar la tasa de actuación en virtud de encontrarse inhibido judicialmente de disponer de sus bienes por resolución del Juzgado Nacional y Correccional Federal N° 12, sito en Comodoro Py 2002, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en subsidio, pidió que se le otorgue el beneficio de litigar sin gastos. Resaltó que la citada inhibición general le producía dificultades financieras para acceder al Tribunal Fiscal de la Nación porque el pago de la tasa respectiva (Ley N° 25.964) se encontraba fuera de sus posibilidades financieras hasta tanto cese la medida cautelar.Al respecto, el Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Buitrago y Vicchi, hizo lo siguiente: 1) Produjo una prueba informativa donde el Tribunal Oral Federal N° 4, Secretaría Única, que informó el mantenimiento de la medida que disponía la inhibición general de bienes sobre los bienes del recurrente hasta cubrir una suma muy considerable; 2) Puntualizó que también se trabó embargo sobre una aeronave para cubrir dicho importe; 3) Tuvo en consideración el fallecimiento del recurrente y la presentación de un nuevo apoderado donde fue nombrado administrador provisional de los bienes del sucesorio acompañándose, a tales efectos, la correspondiente partida de defunción; y 4) Evaluó que se presentó en el expediente otra persona, en su carácter de coheredera y administradora provisional de la sucesión del recurrente, que manifestó el cese de las circunstancias que justificaban la suspensión del plazo para ingresar la tasa de actuación y, en subsidio, la concesión del beneficio de litigar sin gastos.Los fundamentos expuestos llevaron al Tribunal competente a intimar a la sucesión el pago de la tasa prevista en la Ley N° 25.964 bajo apercibimiento de librar la pertinente boleta de deuda.(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina