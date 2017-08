Destacados

Ganancias - Bienes Personales - Mínima Presunta

La RG. 4102 fija para el mes de junio de cada año la fecha de presentación y, en su caso, pago de las declaraciones juradas determinativas de los impuestos a las ganancias, bienes personales y ganancia mínima presunta, y de acuerdo con el señalado cambio adecua los plazos para el ingreso de los anticipos correspondientes al período fiscal 2017.El ingreso del 2° al 5° anticipo del período 2017, de ganancias y bienes personales, deberá efectuarse en los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2017 y marzo de 2018, con fecha de vencimiento del día 13 al 15 según terminación de la CUIT.La RG .4103 implementa un procedimiento específico para recategorizar de oficio a los responsables cuando se detecten inconsistencias mediante las herramientas que posean en su base de datos. Cuando se constate que un contribuyente del RS no cumplió con la obligación establecida en la ley o resulte inexacta, pondrá en conocimiento al responsable de su recategorización de oficio. Y la nómina de sujetos será publicada en el BO además de ser enviada al domicilio fiscal electrónico del responsable,La RG 4104 estableció que la recategorización cuatrimestral del período mayo/ resulta obligatoria aun cuando el contribuyente deba permanecer en la misma categoría e implicará una confirmación de los datos de su categorización, fijando el vencimiento según la categorías F,G,H,I,J y K (20.09.17); D y E (20.10.17); B y C (20.11.17) y A (20.12.17.). Su incumplimiento suspende temporalment la visualización de la "Constancia de Opción Monotributo", Los datos de la situación tributaria podrán consultarse en el "Nuevo Portal para Monotributistas" (http://monotributo.afip.gob.ar).La RG. 4101 reglamenta el régimen de acreditación y/o devolución anticipada del IVA que estableció la Ley 26.190 y el Decreto 531/2016 correspondiente al "Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes de energía destinada destino a la prestación del servicio público, Establece como principal beneficio que el IVA que hubiera sido facturado les será acreditado contra otros impuestos nacionales o en su defecto les será devueltoEl Decreto 651 encomienda a los Ministerios de Hacienda y de Producción a establecer el procedimiento para otorgar la condonación a las empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Industrial aprobado por la Ley N° 22.021, el que deberá contemplar la presentación por parte del interesado de una DDJJ ante la Autoridad de Aplicación Provincial que corresponda en la que conste que la empresa dio cumplimiento con las obligaciones previstas en su acto particular de concesión de los beneficios.