Apareció Oscar Alvarenga, el asesor de Ritondo: "No recuerdo cómo me perdí"

Oscar Alvarenga, el expolicía que trabaja en el Ministerio de Seguridad bonaerense, fue encontrado hoy en el barrio porteño de Palermo tras haber sido visto por última vez el martes pasado, y explicó las circunstancias de su ausencia.

El expolicía aseguró que no logra recordar cómo se perdió aunque admitió que sufre "un problema personal". "No fue mi intención provocar esta conmoción, no fui consciente de la magnitud del problema que originaba, pero no logro recordar en qué momento me perdí", escribió Alvarenga en su cuenta de Facebook.

Según informó el canal de noticias TN, Alvarenga fue encontrado en estado de shock en la sala de juegos del Hipódromo de Palermo. En un mensaje publicado a las 12:59, el expolicía agregó que sufre "un problema personal" que deberá "abordar" con la contención de familiares y amigos.

El colaborador del ministro de Seguridad Cristian Ritondo se encontraba desaparecido desde el martes 22 de agosto a la mañana. Estaba con su camioneta, una Chevrolet Tracker bordó dominio AA 026 TI.

Fuentes del ministerio de Seguridad precisaron a la agencia DyN que a Alvarenga "lo encontró la policía a través de videos" hoy "a la madrugada". El exefectivo "estaba con su auto en la Ciudad de Buenos Aires" y ahora "está en la casa y con la familia", indicaron los informantes.

La noticia también fue confirmada por su hijo, Marcos, quien esta mañana publicó un mensaje en Facebook para agradecer "todo lo que me ayudaron y se movieron para hacer posible que encontraran a mi papá".

Alvarenga es un exsuboficial mayor de 45 años que vive en La Plata, que se jubiló tras ser herido mientras desarrollaba sus funciones, y ahora trabaja en el equipo de asesores del ministro Cristian Ritondo.

El viernes, Ritondo dio una conferencia de prensa en la que respondió sobre los ataques que recibieron distintas dependencias del gobierno bonaerense en los últimos días, y al ser consultado por Alvarenga, dijo: "Se trata de una persona que trabaja dentro del equipo, que es un ex policía. Hace dos días que falta de la casa y lo estamos buscando con la familia".