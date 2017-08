Randazzo reunió a su equipo y aseguró que no se baja de su candidatura

El candidato a senador por Cumplir Florencio Randazzo negó terminantemente la posibilidad de bajarse de su postulación de cara a las elecciones de octubre, al encabezar un encuentro con aspirantes y dirigentes de su espacio a los que les pidió "militar para romper la trampa de la polarización".

"No hay ninguna posibilidad. Venimos para cumplir y somos respetuosos de los 600.000 bonaerenses que confiaron en nosotros, en nuestra coherencia, en nuestras convicciones, por encima de cualquier oportunismo y por encima de cualquier especulación electoral", enfatizó en diálogo con la agencia DyN.

El ex ministro del Interior kirchnerista sostuvo que tanto en las primarias como camino a octubre "hay una falsa polarización y nosotros queremos que la gente pueda elegir y vea que somos una alternativa. Dijimos desde el primer día que estábamos construyendo futuro y que no hacíamos esto desde una especulación electoral".

Al llegar al hotel porteño NH Bolívar, donde se desarrolló el primer mitin de su espacio luego del cuarto lugar que logró en las PASO de la provincia de Buenos Aires, el aspirante explicó que su objetivo es "plantear que estamos construyendo una alternativa hacia el futuro para que en el 2019 haya, desde el peronismo, una alternativa electoral que represente a los sectores de la clase media, a los más humildes con vistas a la confrontación con un gobierno que para nosotros no tiene una política para con esos sectores".

Luego, ante los dirigentes de su espacio, remarcó: “Este espacio lo componen personas que pusimos a las convicciones por encima del oportunismo, y estamos tranquilos y orgullosos de haber tomado esta decisión. Podemos mirarnos a los ojos”.

Randazzo se mostró desentendido de presiones como las provenientes del kirchnerismo para que dé un paso al costado, a fin de apuntalar las chances electorales de la ex presidenta y candidata a senadora Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires.

"El único interés que yo represento y sobre lo cual yo siento presión es hacia 600 mil bonaerenses que me dieron su voto de confianza y con ellos vamos a cumplir", subrayó.

La reunión celebrada en el NH contó con la presencia del senador y candidato a diputado Juan Manuel Abal Medina, el líder del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y el dirigente del peronismo porteño y vocero de Cumplir, Alberto Fernández, entre otros.

El "Chino" Navarro coincidió con el jefe del espacio y descartó de plano la posibilidad de que Randazzo renuncie a sus aspiraciones electorales en los comicios de octubre. "¿Le podemos dar la espalda a esas personas que han confiado en nosotros, en Randazzo y en nuestras ideas?, preguntó retóricamente y se contestó: "Es imposible". El dirigente del Movimiento Evita recurrió a la ironía, al rechazar las presiones de quienes no quieren ver al ex ministro del Interior del kirchnerismo compitiendo en octubre. "

No quiero hacer psicología básica, pero ¿no será que lo que nos piden que nos bajemos se quieren bajar ellos y no se animan a ponerlo en palabras?", deslizó. El dirigente sostuvo que "casualmente nuestro espacio se llama 'Cumplir'. Hubo casi 600 mil hombres y mujeres que nos acompañaron en agosto" a quienes, inistió, no se los puede defraudar.

"Con nuestras manos queremos construir futuro y convocamos a quienes nos acompañaron en agosto a que nos acompañen; vamos a trabajar para que nos acompañen mucho más en octubre", finalizó.