Renunció un asesor de Trump tras cuestionarlo por la política económica

Un asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renunció en la madrugada de hoy al gobierno, en medio de duras críticas por el rumbo conservador que ha tomado el gobierno. Se trata de Sebastian Gorka, un asesor cercano a Steve Bannon, quien tuvo un importante papel en la campaña presidencial de Trump y también dejó su cargo la semana pasada tras perder la confianza del mandatario.

"Dados los últimos acontecimientos, me parece claro que las fuerzas que no apoyaron la promesa del 'Make America Great Again' ('hagamos a Estados Unidos grande de nuevo') están -por ahora- en ascenso dentro de la Casa Blanca", dijo Gorka en una carta de renuncia.

"Las personas que más encarnaron y representaron las políticas de 'hagamos a Estados Unidos grande de nuevo' han sido internamente contrarrestadas, eliminadas sistemáticamente o socavadas en los últimos meses", agregó Gorka, según la agencia EFE.

Un vocera de la casa de gobierno confirmó que Gorka "ya no trabaja en la Casa Blanca", y aseguró que el ex asesor "no dimitió" aunque no ofreció detalles sobre lo sucedido. Gorka era un experto en seguridad nacional y contraterrorismo que se hizo famoso por sus apariciones televisivas, en las que defendía a Trump discutiendo muchas veces con periodistas y comentaristas, aunque nunca estuvo claro cuá era su rol en la Casa Blanca.

"La Presidencia de Trump por la que luchamos, y ganamos, ya no existe", se quejó poco después de la salida de Bannon, en declaraciones a la revista conservadora The Weekly Standard "Todavía tenemos un movimiento grandioso, y vamos a sacar algo de esta Presidencia de Trump. Pero esa Presidencia ya no existe. Será otra cosa".