Candidato a diputado de Randazzo se bajó y apoyará a Massa

El dirigente peronista Ezequiel Auspitz formalizó su decisión de abandonar la lista de candidatos a diputados del frente Cumplir de Florencio Randazzo, en una nómina donde ocupaba el puesto 13, para apoyar al postulante a senador de 1País, Sergio Massa, al optar por una "alternativa consolidada con perspectiva de crecimiento real".

En una carta a la que accedió DyN, Auspitz, quien representaba a la agrupación denominada "La Florería", planteó que "es momento de que aquellos que tenemos la posibilidad de elegir entre una Argentina vaciada y endeudada, o un país donde la mayoría pueda condicionar a un gobierno insensible, tomemos la decisión de dejar a un lado los intereses personales".

"Cuando hablan del 'sello de goma' del partido, lamentablemente se refieren a la utilización de este como herramienta electoral", señaló sobre el PJ y añadió que "no" se advierte una "brecha" entre ese "pensamiento" y "la forma de conducir" de Randazzo.

En tono irónico, el dirigente sostuvo que "parece que el fin último es ser parte de la estrategia electoral de algún 'barba dura', siendo claramente funcional a los planes del Gobierno y dividiendo aún más al peronismo, forzándolo al sectarismo de La Cámpora".

"No queremos ser parte de una lista donde la conducción se baje los pantalones ante intereses sectoriales, preferimos una alternativa consolidada con perspectiva de crecimiento real que nos permita construir de cara a 2019 uniendo al peronismo, donde la conducción elija jugar y no esconderse especulando con la expectativa, por esto vemos que la opción para llevar adelante este objetivo es 1País", subrayó.

Además, Auspitz le pidió a Randazzo que dé un "paso al costado" para "garantizar que en las cámaras sea la mayoría del pueblo argentino el que esté representado y no una minoría privilegiada". Tras aclarar que se expresaba "en plural en representación de muchos compañeros que aún no han tenido el empuje necesario para tomar su decisión", el dirigente le solicitó también a Randazzo que la "venganza" no lo "ciegue".