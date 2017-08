Causa Odrebrecht: inhibieron los bienes de "Corcho" Rodríguez

El juez federal Sebastián Casanello dispuso hoy la inhibición general de bienes del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, imputado en el caso Odebrecht por presunto pago de sobornos para obras en la empresa de aguas AySA durante el kirchnerismo.

Frente a la sospecha de "posibles acciones de desapoderamiento de bienes", el juez inhibió los bienes del empresario en procura de mantener intacto el patrimonio.

Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que se libraron exhortos internacionales a Panamá, Antigua y Barbuda y Uruguay pidiendo una serie de detalles de empresas investigadas.

También se ordenó labrar oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA), los Registros de la Propiedad Inmueble de todo el país, la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, la Caja de Valores, el Registro Nacional de Buques, el Registro Nacional de Aeronaves y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

El juez Casanello investiga si se pagaron sobreprecios en la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas de AySA, en Tigre, y la planta depuradora Bicentenario, en Berazategui, y su vinculación con el escándalo internacional de Odebrecht.

Casanello sostuvo que el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos ocurrió entre 2007 y 2014, en el marco de "un complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales con pretensiones económicas, contractuales y financieras en la adjudicación de la obra pública".

La causa

El fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, detectó que "Corcho" Rodríguez habría compartido tres viajes con el CEO local de Odebrecht, Flavio de Bento Faría, señalado en Brasil como uno de los que habrían entregado dinero negro en la Argentina.

Apenas se ligó su nombre al escándalo, Jorge Rodríguez se desligó de las sospechas. Aunque admitió que fue "asesor de Odebrecht durante años", remarcó: "No fui ’valijero’ ni lobbista, no soy intermediario", y relativizó su vínculo con el ex ministro de Planificación Julio De Vido, a quien se vincula con el caso.

Sin embargo, la semana pasada el diario La Nación reveló que la sociedad uruguaya de Rodríguez, Sabrimol Trading, habría recibido más de u$s 10,8 millones entre 2012 y 2014 destinados a pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba De Vido. Casanello le tomó declaración testimonial al periodista autor de la nota, Hugo Alconada Mon.