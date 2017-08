Cuánto vale cada equipo antes del inicio de la Superliga

Luego de dos meses sin fútbol, los fanáticos de cada club pasarán un par de horas de este fin de semana pendientes al rendimiento que pueda exhibir su equipo en el arranque del flamante torneo de Primera División argentino.

Y si bien el corazón poco entiende de dinero, cada uno de los planteles tiene un valor de mercado que bien podría utilizarse para definir la ambición deportiva de cada uno.

Millonarios

Lucas Alario

Según el sitio especializado Transfermarket el plantel más caro de la Argentina es (por ahora) el de River Plate. De todos modos, el equipo 'millonario' podría quedar en el segundo puesto en las próximas horas si finalmente se confirma la transferencia del goleador Lucas Alario a Bayer 04 Leverkusen, de Alemania.

En la actualidad, la plantilla que dirige Marcelo Gallardo cuenta con un valor de mercado que alcanza los u$s 86.317.000. Alario, únicamente, posee un precio de u$s 14.160.000.

Por tal motivo, en caso de que el delantero continúe su carrera en Alemania, el valor del plantel riverplatense quedará en unos u$s 72.157.000, apenas por debajo de los u$s 72.924.000 que ostenta el de su máximo rival, Boca Juniors.

Segunda línea

San Lorenzo

En un segundo escalón, se ubican los planteles que, en principio, podrían llegar a darle pelea a Boca y River, los dos máximos candidatos a quedarse con la primera Superliga de la historia. En este grupo se ubican San Lorenzo (u$s 47.058.400); Racing (u$s 37.642.000); Independiente (u$s 37.465.000); Lanús (u$s 33.807.000); y Rosario Central (u$s 31.211.000).

En un tercer grupo se define por planteles cuyo valor se ubica por debajo de los u$s 30 millones y que deportivamente buscarían, a priori, clasificarse a alguno de los certámenes internacionales de la próxima temporada. En él se encuentran Estudiantes de La Plata (u$s 27.553.000); Huracán (u$s 27.199.000); Vélez Sársfield (u$s 26.078.000); y Colón de Santa Fe (u$s 22.868.400).

El cuarto peldaño estaría integrado por los equipos que poseen un plantel cuyo valor de mercado se ubica por debajo de los u$s 20 millones, los cuáles, en su gran mayoría, pelearán por incrementar sus promedios.

En este grupo aparecen Talleres de Córdoba (u$s 18.290.000), Defensa y Justicia (u$s 17.204.400), Belgrano de Córdoba (u$s 16.697.000), Newell’s Old Boys (u$s 16.555.400), Tigre (u$s 16.555.400), Gimnasia y Esgrima La Plata (u$s 16.024.400), Godoy Cruz (u$s 15.989.000), Unión (u$s 15.906.400), Atlético Tucumán (u$s 15.871.000), San Martín de San Juan (u$s 15.222.000), Banfield (u$s 14.868.000), Argentinos Juniors (u$s 11.658.400), Patronato (u$s 10.891.400), Olimpo (u$s 10.655.400), Arsenal (u$s 10.301.400).

Por último, los dos planteles con menor valor del mercado en la actualidad son los del ascendido Chacarita Juniors (u$s 8.260.000), y Temperley (u$s 8.024.000).