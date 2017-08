Presidente del HSBC: "Argentina todavía puede endeudarse sin problema”

El presidente del HSBC, Gabriel Martino, afirmó hoy que la Argentina “todavía puede endeudarse sin problemas” y sostuvo que los niveles de endeudamiento que alcanzó el país en los últimos meses no son algo “para preocuparse”

“El endeudamiento es muy bajo, no entiendo porqué si se tiene que tomar deuda se tiene que pagar con dinero de esta sola generación. A mí no me preocupa la deuda todavía, la Argentina puede 15, 20 puntos del producto endeudarse técnicamente sin ningún problema”, remarcó.

En diálogo con Radio Con Vos, Martino planteó sin embargo que “lo importante es que el déficit se reduzca y en mientras tanto se tome deuda aparte para déficit y se hagan obras de infraestructura que generen bienestar en la gente y competitividad en las empresas”.

"Hay que explicarle al mundo que te financia, al mundo inversor, cuál es tu plan de reducción de déficit y mientras lo vayas haciendo y cumpliendo no habrá problema al respecto", destacó.

Al ser consultado sobre si su optimismo responde a que el HSBC es el mayor colocador de deuda argentina respondió: “Somos líderes en el negocio de colocar deuda en todo el plante y todo el planeta se endeuda para hacer infraestructura”.

“Parte del negocio del banco es colocar deuda, no por eso le voy a decir una cosa por otra. El mundo se endeuda para infraestructura. Mientras sean lógicos los ratios de endeudamiento no parece ilógico el tema de la deuda”, aclaró.

Destacó que en la gestión de Mauricio Macri “se pasó de economía anormal a una normal y no se generó a través de una crisis”.

Explicó que el banco no da créditos hipotecarios UVA y consideró que “el boom se va a dar cuando la inflación este debajo del 1% y haya mayor sensación de empleo”. “A a partir de ese momento iniciaremos el mercado vía una”, adelantó.