BID financiará mejoras en el San Martín

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó financiamiento por u$s 400 millones para obras de readecuación y electrificación del Ferrocarril General San Martín de Buenos Aires, entre las estaciones de Retiro y Pilar. El monto total de este proyecto es de u$s 522 millones y contará con un aporte local de u$s 122 millones. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, expresó: "Estamos trabajando para garantizar financiación para las inversiones en infraestructura, necesarias para el crecimiento y la generación de empleo en el país y para una Argentina competitiva". El proyecto financiará obras de readecuación y electrificación de la línea, incluyendo la renovación de vías entre las estaciones Retiro - Palermo y Paternal - Pilar, la reelectrificación y la construcción de una subestación transformadora y puestos de autotransformación.