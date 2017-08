Llega la pelea de los u$s 1000 millones

El sábado a la medianoche argentina, Floyd Mayweather y Conor McGregor, se verán las caras en un ring de boxeo en lo que se ha denominado la pelea de los u$s 1000 millones por la cantidad de dinero que se moverá a su alrededor. El escenario será el T-Mobile Arena de Las Vegas. Y el combate va camino a ser el que más recaude en la historia. Sólo por subirse a pelear, McGregor tiene una bolsa garantizada de u$s 75 millones. El irlandés espera recaudar unos u$s 25 millones por venta de entradas y merchandising. Por su parte, Mayweather se volverá a subir a un ring por u$s 100 millones, aunque el propio boxeador señaló que ganará al menos u$s 350 millones. Sumando todos los ítems, se estima que el evento superará todos los récords, no sólo en boxeo sino en UFC. Hasta hoy Mayweather vs Manny Pacquiao (2015) ocupa el primer lugar con u$s 623 millones. Sólo se podrá ver a través de Fox Action que forma parte del paquete Fox Premium, cuyo valor mensual es de $170.