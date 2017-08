Crecieron 29,9% importaciones de autos y bienes de capital y pone presión al déficit

En julio el déficit comercial alcanzó los u$s 798 millones, debido a una aceleración de las importaciones (al 29,9%), impulsado por las compras de vehículos y bienes de capital. Las exportaciones sólo avanzaron 5,2%, donde los menores despachos del sector sojero restan impulso al efecto de las mayores ventas industriales.

En los primeros siete meses del año, el rojo comercial volvió a alcanzar un récord para el período: u$s 3428 millones, porque las compras al exterior subieron 15,4% y las ventas, 1,4%.

La recuperación de la actividad hizo que las cantidades importadas crecieran 23,5% (los precios, 5,2%) en julio y avanzaran en todos los rubros, salvo el de combustibles y lubricantes (-9,8%).

Se destacaron las mayores compras de vehículos automotores de pasajeros (76%). En línea con la recuperación de la inversión, las adquisiciones de bienes de capital (54,7%) y piezas y accesorios para bienes de capital (34,9%) y con la mejora en la industria, los Bienes intermedios (24,8%). Siguieron dinámicos los Bienes de consumo (19,7%).

Las importaciones alcanzaron u$s 6039 millones en julio. Y en lo que va del año, treparon a u$s 36.715 millones, gracias al crecimiento de todos los rubros.

Las cantidades exportadas crecieron 7,5% en julio, por primera vez en seis meses, lo que contrasta con la caída del 2,1% en los precios, lo que derivó en ventas por u$s 5241 millones. En lo que va del año, las exportaciones alcanzaron u$s 33.287 millones.

Las ventas externas fueron impulsadas por las manufacturas: las de Origen Industrial (24,9%), Combustibles y energía (12,1%), y las de Origen Agropecuario (3,2%).

En cambio, los despachos del complejo sojero restaron dinamismo a las exportaciones totales (cayeron 274 millones las ventas de porotos de soja excluidos para la siembra y 54 millones, las harinas y pellets de la extracción del aceite de soja).

Como saldo, los Productos Primarios cayeron 9,3% en julio.

Uno de los mayores aumentos interanuales de exportaciones en julio se registraron para EE.UU. (u$s 138 millones). "Se debió en gran parte a las mayores ventas de biodiesel, aunque el arancel impuesto recientemente para el combustible argentino implicara una dramática desmejora de los valores exportados para lo que resta del año", indicó un informe de Abeceb. En tanto, las exportaciones a Brasil crecieron 7,4%, impulsadas por las ventas de automotores (15%). Pero el mismo sector genera un déficit u$s 4738 millones acumulado, que supera al de los socios comerciales.

"Esperamos que la balanza comercial se deteriore aún más debido a la apreciación del tipo de cambio real y la recuperación cíclica de la economía y la inversión", previó un informe de Goldman Sachs.