Jeque de Dubai compró el hotel Sheraton Iguazú por u$s 55 millones

El icónico hotel Sheraton Iguazú, el único ubicado dentro del Parque Nacional, a pasos de las famosas Cataratas, cambió de dueño. El millonario árabe Alí Albwardy, a través de su fondo Albwardy Investment, acaba de adquirir el establecimiento por u$s 55 millones.

El hotel, operado por la cadena Starwood adquirida recientemente a nivel global por Marriott pertenecía a dos familias argentinas: el 80% a Estanislao Kocourek, un reconocido arquitecto que además lo construyó en 1978, y el 20% a Carlos Berberian, conocido por su agencia de viajes Tije.

Albwardy no es nuevo en la Argentina. Es dueño, desde 2011, del Four Seasons Buenos Aires, por el que había pagado u$s 64 millones. Así, ahora tiene presencia en los dos mayores destinos turísticos del país.

Fuentes del sector aseguraron a este diario que la transacción se concretó hace unos meses y que el empresario árabe, que cuenta con negocios en diversos rubros, cambiaría la marca del hotel a Four Seasons, ya que maneja a nivel internacional varios establecimientos con esa bandera. Y apuntaría a transformarlo en un establecimiento de mayor lujo.

Albwardy recorrió las Cataratas hace seis años atrás, tras una misión para atraer inversiones del entonces ministro de Turismo argentino, Enrique Meyer, y de autoridades de Misiones a Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU). Fuentes de la provincia que lo acompañaron aseguraron que se enamoró del lugar y, especialmente, del hotel, el único desde donde se divisan los saltos de agua.

En Dubai, se estima que Alí Albwardy controla una fortuna de unos u$s 20.000 millones, con actividad en diversos rubros, desde petróleo, distribución y venta de alimentos, agrobusiness, construcción e ingeniería hasta propiedad de hoteles. Además, es representante en diversos países de marcas internacionales de alimentos y amante del polo, algo que también lo acercó a la Argentina. Es dueño del Dubai Polo Country Club y del Dubai Polo Team, en el que juega Adolfo Cambiaso.

En el hotel ya hay una nueva gerencia e incluso aparece listado entre los negocios de Albwardy Investment, pero nunca se anunció su compra oficialmente.

Según fuentes de la provincia, Albwardy estaría también interesado en invertir en el predio de 600 hectáreas. Selva Iryapu, cercano a Puerto Iguazú y las Cataratas, el lugar donde se enfocaron las principales inversiones hoteleras en Misiones en los últimos años y donde ya hay varios en funcionamiento. En este caso, el empresario estaría interesado en un concepto de villas de lujo.

El Sheraton Iguazú abrió sus puertas en 1978 y desde 1998 es operado por la cadena Starwood, dueña de Sheraton.

Allí se alojaron en diferentes momentos diversas personalidades. Desde Roger Moore (filmó allí Moonraker, una de las películas de James Bond; Robert De Niro y Jeremy Irons (cuando filmaron en la zona la película La Misión); el rey Juan Carlos y la reina Sofía, el tenor Luciano Pavarotti, el príncipe Hiroíto de Japón, el campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher y el millonario Nelson Rockefeller.

Las Cataratas fueron declaradas en 2011 una de las Siete Nuevas Maravillas Naturales del Mundo, lo que le sirvió para tener una mayor difusión internacional y a traer a más viajeros de todo el mundo.

Es el segundo destino de la Argentina más visitado, después de Buenos Aires. En julio, recibió más de 175.000 turistas y cada año más de 1 millón de personas se acercan a las Cataratas para poder apreciarlas desde cerca.