Marcos Peña: "Vamos a seguir avanzando con la política de los acuerdos sectoriales"

Con un hotel Alvear en ebullición como hacía algunos años que no se veía, se realizó ayer una nueva edición del seminario anual que organizan la Cámara Argentina de Comercio con el Council of the Americas, con la presencia de varios funcionarios nacionales de primera línea.

Minutos antes de hablar frente a un auditorio colmado de empresarios de primera línea, el jefe de los ministros Marcos Peña aseguró a El Cronista que el resultado de las PASO "generó más confianza, lo que está haciendo que se aceleren los procesos y las inversiones. El mercado reaccionó dando señales positivas".

Entre saludos y felicitaciones, Peña aseguró que la discusión con los EE.UU por el biodiesel "es una decisión administrativa" despejando cualquier condimento político, y que hay tiempo para trabajar "hasta septiembre". Como si fuera un chiste del destino, en el lapso entre la pregunta sobre las exportaciones de biodiesel y la respuesta, se acercó a saludarlo el ex embajador de los EE.UU., Noah Mamet. También paradójicamente, la respuesta conciliadora no se condijo con la resolución de rechazo al bloqueo norteamericano que horas después difundiera la Cancillería argentina, con el anticipo de demandas judiciales incluido.

Pero aunque Peña suele tener un discurso político, para los empresarios hoy la discusión están en la reforma previsional y económica que busca llevar adelante el Ejecutivo.

Consultado por este medio, el Jefe de Gabinete señaló: "Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo; vamos seguir apuntando a los acuerdos sectoriales, como hasta ahora", aunque evitó especificar cuál sector será el próximo.

Marcos Peña aprovechó un auditorio que se mostró afín al rumbo que está llevando adelante la gestión Cambiemos y profundizó el discurso.

Luego de recordar que "por primera vez en más de un siglo se gobierna con minoría en ambas cámaras", el Jefe de Gabinete reiteró la idea de que el cambio no es superficial sino que el Gobierno está "cambiando la cultura democrática del país".

Pero, como los empresarios suelen estar más interesados en definiciones de economía más que socioculturales, avanzó hacia el terreno del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien iba a hablar unos minutos más tarde, y señaló que "la industria empieza a tomar velocidad en cada uno de los sectores, y empieza a verse en el consumo".

Respecto a los salarios, el funcionario hizo referencia a que "se está recuperando mes a mes, con paritarias libres. Es un camino gradual", explicó.

Concientes de que una buena parte de la sociedad aún no siente la recuperación económica que señalaba, Peña volvió a pedir paciencia al asegurar que "el cambio económico tiene que tener sus tiempos, no es un cambio de un día para el otro. Queremos una economía competitiva, productiva, que se anime a crecer, con un Estado que acompañe".

Al cerrar la apertura del evento, en un panel en donde estuvo acompañado por Susan Segal, Presidenta & CEO, Americas Society/Council of the Americas y Jorge Luis Di Fiori, presidente de Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el hombre fuerte de la administración Cambiemos señaló que a la Argentina le esperan "enormes desafíos. Además de la OMC, vamos a tener la presidencia del G20 y estamos avanzando en el proceso de ingreso a la OCDE. El cambio va en serio, es profundo y toca un punto muy sensible".