Mayor optimismo empresario sobre la recuperación del consumo

Un consenso de los empresarios que asistieron ayer a una nueva edición del Consejo de las Américas apuntaba a una visión optimista del rumbo económico, el repunte del consumo y llegada de inversiones. "Nunca he vivido como empresario un contexto internacional tan positivo, donde las tasas están al cero y hay exceso de capital. Los inversores extranjeros ven con mucho optimismo lo que está pasando en el país y, por lo tanto, los empresarios argentinos tenemos la posibilidad de ir a buscar financiamiento para desarrollar los proyectos de inversión", dijo Marcelo Mindlin, fundador de Pampa Energía. "El rol del empresario es invertir y generar empleo. Con un 30% de pobreza, esa responsabilidad se duplica", agregó.

Las opiniones empresarias fueron vertidas al calor del resultado de las PASO para definir candidaturas legislativas, en donde en la contienda principal, el oficialismo y el kirchnerismo lograron paridad en la decisiva provincia de Buenos Aires.

Cristiano Ratazzi, de FCA, expresó esa buena sintonía con la administración de Mauricio Macri. "Lo que dijo Marcos Peña (ver más información en página 2) es exactamente lo que pienso desde hace 20 años. La Argentina tiene que ser un país más abierto. Que no tenga miedo a competir", se entusiasmó el empresario automotor, antes de destacó el buen momento de la industria. La compañía se prepara para producir antes de fin de año un nuevo modelo en Córdoba que se exportará a varios países.

La mirada de los hombres de negocios sobre el consumo también fue positiva. "Veníamos con una recuperación y ahora veo un alza en el consumo. Con un dólar que va a estar estable y con medidas del Gobierno para activar ciertos sectores de la sociedad que estaban más tranquilos, se va a generar mayor consumo", estimó Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa de café que lleva su apellido. La compañía traerá nuevas marcas al mercado y lanzará nuevos productos. "Hay multinacionales que miran de nuevo a la Argentina y quieren estar presentes", destacó.

Para los supermercados, la recuperación se vislumbra más lenta. "Vemos señales de reactivación que todavía no han llegado a nuestro sector, como el incremento en la producción industrial, la construcción y la obra pública", indicó Juan Carlos Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos. "Ha habido un crecimiento del poder de compra, pero en épocas anteriores era subsidiado a través de los consumos de energía, y hoy hay que reacomodar el presupuesto familiar". Si bien el sector sigue con una caída interanual, también advierte que se está "achatando" progresivamente desde mayo, mientras que en la medición intermensual hay leves mejorías. "No va a haber nada espectacular ni abrupto en el consumo. El promedio de utilidad final de los supermercados en 2015 era 2,7% de la facturación; el año pasado no llegaba a un punto y hoy estamos en números rojos", advirtió Vasco Martínez.

Para Gabriel Martino, número uno del HSBC, hay mucho apetito por proyectos de inversión en la economía real, con los sectores de minería y de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, como los más movidos.

Claudio Muruzábal, presidente de SAP para Latinoamérica y el Caribe, puso el foco en las inversores extranjeras y citó un estudio de Frontier Strategy Group entre inversores globales donde por primera vez el 23% consideró a la Argentina como su prioridad. "Somos un termómetro que anticipa el crecimiento económico. Cuando vemos mayor cantidad de proyectos, y lo empezamos a ver en septiembre pasado, anticipamos una recuperación.

Ocurrió primero en sectores menos generadores de empleo y menos impactantes en el consumo, pero hoy lo estamos viendo claramente y las expectativas son muy positivas", consideró y advirtió que hay perspectivas de inversión favorables, sobre todo en las pymes. La empresa continuará invirtiendo en el centro de tecnología y servicios, donde hoy trabajan 700 personas, y que abastece a su red.

Todos los empresarios consultados coincidieron, además, en la necesidad de una reforma laboral e impositiva que otorgue una mayor competitividad a la economía local.