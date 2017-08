Confirmaron un nuevo ajuste de las tarifas para antes de fin de año

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, aseguró ayer en el Consejo de las Américas que las tarifas del gas y la electricidad podrían aumentar entre "noviembre y diciembre", pero aclaró que la suba sería inferior a las aplicadas entre 2016 y el primer semestre de este año.

"Hacia fin de año se hará una revisión tarifaria (de los servicios de luz y gas) y todo va a depender de cuál sea el costo de la energía y el valor del tipo de cambio para definir la magnitud de la actualización tarifaria", dijo Aranguren.

El funcionario habló con la prensa al terminar su exposición ante unos 250 empresarios en el Consejo de las Américas en el porteño Hotel Alvear, donde hizo un balance de sus objetivos, lo que se hizo en dos años en materia energética y lo que falta realizar y trató de llevar tranquilidad a los usuarios de servicios públicos sobre cuál será el impacto que tendrían los nuevos ajustes. "Quiero ratificar que va estar muy por debajo de lo que ya se ha hecho, porque la parte más difícil de lo que es la readecuación del cuadro tarifario la hemos concretado en los últimos meses", explicó.

Al ser consultado sobre si el ajuste podría darse antes de las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo, el funcionario afirmó que "no hay previsto nada a octubre, todo lo que está indicado en las audiencias es que se estuvo hablando siempre de noviembre y diciembre". Aranguren dijo que el éxito estará dado en el futuro cuando ya nadie necesite recurrir a un subsidio para la tarifa energética. Y precisó que, en la actualidad, 4,3 millones de personas reciben un subsidio en electricidad, 2,1 millones en gas natural y casi 3 millones en gas licuado de petróleo.

"El objetivo no es sólo recomponer tarifas, sino también reducir los costos de producción de combustibles y gas en la Argentina", apuntó el ministro.

Además, planteó que "va a seguir habiendo cortes" en el suministro de energía eléctrica, pero destacó que esta problemática "ya ha disminuido de manera muy relevante" en los últimos meses. "No son promesas o relatos: lo hemos visto en el último verano. Y estamos comprometidos en que los cortes van a disminuir aún más durante el próximo verano‘, expresó el funcionario.

Al hablar del próximo ajuste de tarifas, Aranguren insistió con que "la tarea más difícil ya fue hecha". "Lo que queda para adelante es ir continuando con la normalización, pero va a tener un impacto en el bolsillo de la gente muy inferior a lo que ya se ha visto reflejado", aseguró el funcionario.