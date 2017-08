Tours de compras a Paraguay hacen resurgir al blue

Mientras el dólar oficial bajó la barrera de los $ 17,50, el blue se mantiene en $ 18,30, con una brecha del 5%.

¿A qué obedece esta disparidad de precios? En las cuevas de la periferia porteña advierten que la demanda fuerte viene de Paraguay: "Hay mucha demanda de algunas casas de cambio paraguayas que no pueden sacarse de encima pesos de Argentina de los últimos meses y que esta volatilidad cambiaria afectó seriamente".

De los 8 millones de argentinos que cruzaron a Encarnación en 2015 para comprar cosas se pasó a 12 millones en 2016, y este año el número sigue en ascenso, pero no hay dólares suficientes para tamaña informalidad, ya que algunas casas de cambio, por su perfil no del todo regular, no pueden demandan tantas divisas a bancos oficiales argentinos.

"Es una demanda legítima vinculada a combustible, ya que la nafta es mucho más barata ahí, por lo cual lo aprovechan los que viven en la frontera. Se compra de todo, sobre todo bienes durables. Hasta la disparada del dólar de junio se había comenzado a comprar mercadería de consumo masivo. Pero una vez que se termine de abastecer la demanda, la brecha entre el blue y el formal se reducirá devuelta", revelan los mesadineristas.

Detallan que Paraguay es muy competitivo, pues allá no hay prácticamente muchos impuestos y han desarrollado una buena infraestructura comercial. Es como tener un Buenos Aires para el argentino del norte a la vuelta de la esquina. Incluso, en Paraguay encuentran mercadería que en Buenos Aires no se consigue.

Calculan que recién con un dólar de entre $ 22 y $ 23 el país dejaría de ser rentable: debajo de eso sigue el flujo de compra. En rigor, los conocedores del metier afirman que, para el paraguayo, el argentino es rico.

"No existe la formalidad pura al 100% en Paraguay, salvo en muy pocos sectores. Todo lo que es financiero mayormente es en gris (mitad blanco y mitad negro). Por eso la demanda de blue. Total la casa de cambio paraguaya no está bajo la persecución de la Gaffi como Argentina", explican en el sector.

Ahora, la pregunta que surge es por qué esto sucede en Paraguay y no también en Chile, donde también existe un furor por los tours de compras para indumentaria y tecnología. "Paraguay es el Chile de los pobres. A Chile va el porteño. Además, en Chile comprás con tarjeta y el cruce de mercadería es muy complejo. En cambio, en Encarnación se paga todo cash por el mayor grado de informalidad, y el cruce de mercadería es relativamente sencillo. A Paraguay cruza a comprar el misionero, el chaqueño, el formoseño y hasta en menor medida el correntino", detallan en las financieras.

Informan que, con la brecha del 5% entre el formal y el blue, se volvió desde hace dos semanas a hacer el famoso puré (comprar en el formal y revender en el paralelo): "En la previa electoral hubo muchos, lo que ayuda a descomprimir la brecha, al tener oferta de dólares para la venta", concluyen en la City porteña.