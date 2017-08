Blum: "Ojalá se forme un Congreso que sea fuerte y active a la Justicia"

Simpática y bien predispuesta, la actriz Betiana Blum se sube cada sábado al escenario para protagonizar la obra Yo amo a Shirley Valentine. Lo suyo es el arte, sin duda, pero se toma un tiempo para hablar con El Cronista sobre la actualidad del país.

Aclara una y otra vez que opina como ciudadana, a partir de lo que ve y de lo que siente: "Desde la observación del comportamiento humano y no político", aclara. También, desde un lugar positivo porque así es ella, optimista.

Cuando se le pregunta por las PASO, revela que llegó de sus vacaciones justo para votar, por lo que no sabe si previo a la elección hubo un debate serio, con propuestas. En cuanto a los resultados y ante la merma de votos que sufrió la oposición en Ciudad y en Provincia de Buenos Aires, Blum no cree que haya sido un voto estratégico de los anti K o anti M, sino "un voto más consciente. Si la mayoría votó a este gobierno en la Ciudad, por ejemplo, es porque piensa vamos a apoyarlo porque es un gobierno constitucional y, por eso mismo, también vamos a pedirle que haga las cosas bien. Vamos a respetar la ley", reflexiona.

De hecho, Blum ve con buenos ojos cuando se producen movilizaciones pacíficas para reclamar. "Es la forma que mucha gente encuentra de decir lo que necesita y de pedir una respuesta. Me conmueve cuando veo que van con bebés o con sus hijitos agarrados de la mano", reconoce. Y lamenta cuando "hay grupos que crean violencia, que rompen negocios y que complican todo. ¡Cómo embarran la cancha! Son unos pocos, porque la mayoría de la gente que marcha es pacífica", subraya.

Las marchas suelen generar un caos de tránsito y un perjuicio para otros miles de trabajadores. ¿Pensás que se justifican?

-No sé. Del caos salió la creación. Vino el caos y vino la luz. Pero no nos olvidemos que fue a través del verbo, de la palabra. Para que se pueda crear hay que buscar la belleza, la justicia, la conciencia y el diálogo. Los valores universales.



¿Cómo ves al país luego de un año y medio del gobierno de Cambiemos?

-A partir de la información y de lo que percibo desde afuera, esta gente recibió un país muy dañado y tiene la exigencia de un grupo -que no es la mayoría, para nada- que busca el lío para tapar lo sucio. Yo no soy analista política, pero veo que hay que solucionar muchas cosas y, al mismo tiempo, que se han hecho muchas cosas. Hay una cantidad de obras -que fueron promesas que no se realizaron pero a la plata de nuestro bolsillo sí se la llevaron- que se están haciendo. Siempre hay gente que está interfiriendo. Es una pena. Porque la voluntad de hacer cosas me parece que está.

Por otra, parte, al consultarle sobre dirigentes políticos que, en principio, le generan una buena impresión, Blum señala que prefiere no dar nombres, porque suele pasarle que escucha con aprobación el discurso o la entrevista de alguno pero, tiempo después, la lleva a preguntarse, desilusionada, ¿qué pasó con eso que dijo? De todos modos, termina por mencionar a tres mujeres. De Margarita Stolbizer dice que "se la ve muy seria, me inspira respeto"; de María Eugenia Vidal, piensa que "es muy femenina y eso es lo que le da la fuerza. Porque muchas veces se cree que la lucha es desde el modelo masculino. Y veo en ella paz, dentro de todo el horror de lo que tiene que afrontar. Me gusta escucharla porque no irradia locura", admite. Finalmente, reconoce que a Lilita Carrió la escucha "desde siempre. Ahora la gente se da cuenta de que no estaba loca ni quería atacar a nadie. Por eso digo que la gente está eligiendo la verdad. Los votos que sacó tienen que ver con su trayectoria y coherencia".

¿Estás conforme con el accionar de la Justicia en los casos de corrupción o pensás que debería acelerar los procesos?

-Hay mucho para revisar en la Justicia para que nos cuide. No puede ser que los corruptos o quienes matan entren y salgan. Es espantoso. El otro día escuchaba a un especialista decir que las leyes están escritas de una manera que facilita esa situación. Ojalá se forme un Congreso que tenga fuerza y que active a la Justicia.



¿Qué análisis hacés de nuestra sociedad?

-Creo que estamos madurando y apoyando lo constitucional. Pienso que la gente está tratando de acompañar y a la vez de reclamar cuando algo está mal o si no es por ahí. Esa gente confía en que va a ser escuchada. Repito, es lo que veo desde lo humano. Creo que hay muchos que quieren paz, trabajo y cuidar realmente a su familia. Y confío en ellos, en que poco a poco nos vayamos uniendo para vivir en paz en este país maravilloso.

Multifacética

Actriz de vasta trayectoria, Blum comenzó 2017 con mucho trabajo: en la tira de Canal 13, Quiero vivir a tu lado; y en cine, con la película Todavía, de Tomás Sanchéz, que podría estrenarse para fin de año, en la que interpreta a una concertista viuda que espera un segundo trasplante de corazón y que se comunica con su marido que le pide que resuelva temas pendientes. Además de sus clases de teatro en el Bar Borges, se presenta los sábados a las 18 horas en el Teatro Apolo para protagonizar Yo amo a Shirley Valentine. "Es una obra preciosa cuyo personaje representa el sueño de la felicidad; una búsqueda que solemos hacer fuera de nosotros mismos. Y como el personaje es un ama de casa, usa un lenguaje directo, sencillo, que permite que la gente se conecte con ella y con lo que dice. Crea una gran resonancia en el público", describe Blum.