La otra Gran Manzana

En el primer viaje a Nueva York hay que visitar el Empire State o el Top of the Rock, el Museo Metropolitano de Arte (MET), el MoMA, la Estatua de la Libertad, el Central Park y los restaurantes de pastas de Little Italy. Si bien todos estos lugares son tan emblemáticos que se puede volver en cada viaje a Manhattan, actualmente hay "otros imperdibles" impuestos por aquellos turistas que ya son habitués de la Gran Manzana. A continuación, las diez atracciones que hoy están de moda en Nueva York:



- Dumbo: este barrio, cuyo nombre es un acrónimo de Down Under the Manhattan Bridge Overpass, es uno de los puntos más turísticos de Brooklyn. En la zona situada entre los puentes de Manhattan y Brooklyn predominan los nuevos emprendimientos inmobiliarios, estudios de diseño y restaurantes de lujo con vistas al East River.

- High Line: es un parque elevado que se extiende por más de dos kilómetros desde Gansevoort Street hasta la calle 34 de la zona oeste de Manhattan. Este parque, que ofrece vistas imperdibles de la ciudad, se encuentra sobre las vías de la extinta compañía de ferrocarriles New York Central Railroad. A su alrededor, la ciudad no para de florecer.

- Eataly: creado por Mario Batalli, uno de los chefs más mediáticos de los Estados Unidos, este mercado y restaurante italiano es uno de los reductos gastronómicos de moda en Manhattan. Ostras, pizzas, pastas y pescados son servidos con dedicación utilizando ingredientes genuinos y materias primas de excelente calidad.

- Brighton Beach: al sur de Brooklyn se encuentra uno de los destinos de verano favoritos de los neoyorquinos por sus playas que se extienden a lo largo del Atlántico y su proximidad a los parques de diversiones de Coney Island. Además, debido a su alta población de inmigrantes de Rusia, sus restaurantes de playa ofrecen alta cocina y una amplia variedad de cervezas, todo con impronta rusa.

- Magnolia Bakery: la pastelería popularizada por la serie de HBO Sex and the City es un punto imperdible para los amantes de los dulces. Sus famosos cupcakes y el cheesecake de caramelo y nueces pecan se consiguen en la intersección de Bleecker Street y 11th Street, en Penn Station, en Grand Central Terminal, en el Rockefeller Center y en Bloomingdales.

- Williamsburg: es uno de los barrios más cancheros de Nueva York. Combina pequeños restaurantes con barras en sus terrazas con murales callejeros y street art. Por las noches, la rivera del East River ofrece vistas increíbles de los edificios de Manhattan y las luces de la ciudad.

- The Mills at Jersey Gardens: si bien Miami es el destino de compras por excelencia de los Estados Unidos, para quienes quieran hacer shopping en Nueva York lo mejor es ir hasta Nueva Jersey y visitar este centro comercial de outlets de las marcas más importantes del país. Los micros salen durante todo el día desde la terminal de colectivos Port Authority.

- Free walking tour: la firma Sandemans, famosa por ofrecer sus tours gratuitos a pie en las principales ciudades de Europa, también llegó a Nueva York con un recorrido por la parte más histórica de Manhattan y el distrito financiero. Asimismo, ofrecen un tour pago por la zona de Midtown por u$s 20.

- MoMA PS1: más allá del famoso museo en Midtown, desde el 2000 el MoMA tiene otra dependencia en Long Island City, Queens. Hoy, PS1 es una de las instituciones dedicadas al arte contemporáneo más grandes de los Estados Unidos y un espacio muy interesante para quienes ya hayan visitado el MoMA.

- Five Guys: si bien comparte su reinado con Shake Shack, Five Guys es todo lo que un turista exige de una hamburguesa neoyorquina. Infinitas opciones de agregados para las bacon cheese burgers, maní para acompañar la breve espera, refill de bebidas y calorías bien ganadas.