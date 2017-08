La nueva forma de consumir la TV

La expectativa fue máxima en 2011, cuando Netflix aterrizó en la Argentina allá por el mes de septiembre. La empresa que ofrece acceso a películas y series por Internet mediante suscripción cambió, en buena medida, la manera del consumo de televisión; un éxito sin precedentes que, por aquel entonces, costaba $ 39 por mes. Y así fue como el negocio de la televisión por cable entró en crisis mundial y apareció la necesidad de modernizarse. Los hábitos cambian, sean impuestos o voluntariamente, las generaciones se relevan y el contenido audiovisual no es la excepción, en absoluto.

No hace falta echar la vista muy atrás para recordar que, durante muchos años, el ocio y divertimento audiovisual era exclusividad de la televisión. Películas, documentales, series, informativos, programas de chimentos, todos tenían su butaca reservada en la pequeña pantalla. Hoy, esa realidad ya no es tal y las formas del consumo de la televisión, pero también otras actividades como la lectura o la música, son muy diferentes. Las opciones son variadas: en línea, gratuitas y on demand, legales o incluso piratas. Lo nuevo arrasa frente a lo tradicional, que aún resiste, como un león herido, los embistes de la era Internet.

En poco más de cinco años, Netflix ha llegado en los Estados Unidos a los 50,85 millones de suscriptores, dejando en el camino a una de las referencias de las cableoperadores como es Comcast. Según el estudio publicado por Leichtman Research Group, el número de abonados de las compañías más grandes del país alcanzan los 48,61 millones, una cifra muy distante de la que ostenta la plataforma en línea. De hecho, solo en el primer trimestre de 2017, las seis principales compañías perdieron 115.000 suscriptores de video, mientras que los servicios tradicionales de televisión de pago registraron una caída de 760.000 suscriptores durante el mismo período.

Por otra parte, medios como Hollywood Reporter o el periódico británico The Guardian se han hecho eco del pronóstico efectuado por la consultora Price Watherhouse Coopers en el Reino Unido: Amazon o Netflix superarían al cine con 1,81 mil millones de ingresos de cara a 2020. Este cambio de tendencia ha obligado a que, por ejemplo, en la Argentina, junto al resto de América latina, haya sido anunciada la plataforma HBO GO, una apuesta para competir de lleno por el público consumidor de series y películas en formato digital. De este modo, ya se encuentra disponible la suscripción online que permita un acceso fácil y rápido a celulares y computadoras al contenido HBO y, para ello, no hace falta contratarlo a través de un cableoperador. Hasta la fecha, HBO GO solo podía adquirirse vía DirecTV o previa contratación de algún sistema de televisión por cable.

Televisión a la carta

No obstante, y pese al dominio, prácticamente global, que ambas están ejerciendo, ni Netflix ni HBO son las únicas opciones. Solo en la Argentina se puede encontrar a OnVideo, Cablevision Flow, Clarovideo y Arnetplay, entre otras muchas. También Amazon Prime Video, que desde el pasado diciembre fue anunciada a nivel global para entrar de lleno en la puja por hacerse con el favor de la audiencia. Películas, documentales, programas infantiles, todo para ganar el beneplácito de un público cada vez más exigente y que demanda una mayor cantidad de servicios, como la descarga de sus programas o series favoritas.

En sus catálogos existe una gran oferta de contenidos, incluso varias plataformas disponen del cartel exclusivo de HBO, como la codiciada y recién estrenada séptima temporada de Juego de Tronos. Sin embargo, y pese a lo que la mayoría podría pensar en primera instancia, el catálogo no lo es todo y está lejos de ser el factor que determine el éxito. En este sentido, se ha pronunciado el Dr. Rubén Jarazo Álvarez. Actualmente, el académico investiga narrativas audiovisuales y estética de la recepción y medios en España, y destaca que buena parte de ese profundo cambio se debe a "los nuevos hábitos de consumo que estas plataformas han generado".

Lo cierto es que el mercado se ha transformado en los últimos años debido a esta revolucionaria forma de ver la televisión, el modo en que se ofrece al espectador y en la creación de contenidos. "Las prácticas televisivas del público han cambiado radicalmente. Por tanto, la oferta se ha adaptado a una nueva forma de consumir, que desde luego a medio plazo no colapsará", concluye Jarazo. ¿Qué determina, entonces, que el público elija Netflix, Amazon o ClaroVideo? La importancia de la extensión de ese catálogo es fundamental, pero no la única variable, pues el bolsillo también determina la elección definitiva.

El valor monetario para adquirir todos estos servicios es muy diverso, otro punto que también suma el gigante de la nueva televisión. "No da la sensación de que ninguna de estas plataformas sea competidor serio para Netflix", insiste Daniel Leguizamón, licenciado en Audiovisión y propietario de Lookstudio en Buenos Aires, que destaca la diferencia que existe entre la contratación de Netflix a la de cualquier otro proveedor de televisión en la Argentina. "No se pueden dejar fuera de la ecuación los u$s 16 de su abono contra los aproximadamente u$s 60 que cuesta, hoy día, cualquier otro", dice.

La gestión del contenido

Youtube TV es el nuevo servicio de video de Youtube que promete agitar el mercado en breve. El contenido que ofrecerá será un buffet abierto, un mestizaje entre televisión por cable y retrasmisiones en riguroso directo. No falta mucho para que este servicio sea una realidad en las principales ciudades de los Estados Unidos y, desde allí, dar el salto hacia el resto del mundo.

Precisamente sobre Youtube y el potencial que tiene para convertirse- si ya no lo es- en la plataforma del futuro, Jarazo reflexiona que es un sitio para ver videos "totalmente integrado en nuestros hábitos de consumo y nuestros terminales, y en la que muchos productores americanos están apostando cada vez más".

Y es que, para las personas, gestionar lo que les interesa cómo y cuándo quieran es elemental para entender la televisión de este tiempo. Una singularidad que Daniel Leguizamón eleva sobre el resto, porque cree que es la responsable final de que estas tengan tanto éxito: "La posibilidad que brindan estas aplicaciones, la de seleccionar lo que uno quiere ver y poder disfrutarlo sin cortes, esa sensación de control, hace que cada uno sea su propio gerente de programación y es ciertamente el punto fuerte de todas ellas". Esta característica es una de las claves en la era Internet, sin ella sería impensable siquiera empezar a comprender el funcionamiento de la televisión moderna, donde la gente cada vez hace menos zapping y sabe más lo que quiere ver.

Tras la reciente aparición de HBO en España, pronto también desembarcará Sky, el grupo británico de televisión de pago. Otra plataforma que se suma al over-the-top (OTT, por Internet) en el país ibérico para el segundo semestre del año y que pretende ganarse un hueco en este segmento del mercado. Según un análisis elaborado por Barlovento Comunicación, los hogares españoles conectados a plataformas que permiten el visionado en streaming llega al 11%, del cual Netflix solo tiene el 1,8%, frente a Yomvi, que ostenta un 7,8%, Wuaki, con 1,1% y otras como Nubeox, que completan el porcentaje.

En vivo

NavegaTV es la forma más fácil y económica de acceder a canales de cable y de aire en vivo. ¿Por qué? Porque es gratis. La extensión de Chrome ofrece la posibilidad de ver los diferentes canales en riguroso directo: Nacionales, Deportes, Infantiles, Música, Internacionales y Radios. Todo a un click de distancia.