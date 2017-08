Consejo de las Américas: euforia empresaria con la marcha de la economía

“Nunca he vivido como empresario un momento con un contexto internacional tan positivo, donde las tasas están a cero y hay exceso de capital. Los inversores extranjeros ven con mucho optimismo lo que está pasando en el país y por lo tanto los empresarios argentinos tenemos la posibilidad de ir a buscar financiamiento para desarrollar los procesos de inversión”, destacó Marcelo Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, luego de escuchar la exposición del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la apertura del 14º Council of the Americas (Consejo de las Américas) que se desarrolló hoy por la mañana en el Hotel Alvear.

“El rol del empresario es inveritr y generar empleo. Y en un contexto donde hay 30% de pobreza, esa responsabilidad se duplica. Hoy tenemos esa posibilidad de ir a buscar financiamiento al mundo”, señaló a El Cronista luego de una charla informal con el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, otro de los oradores del encuentro.

Entre los empresarios que participaron del Consejo, la visión sobre el futuro de la economía y la reactivación del consumo, fue optimista.

Cristiano Ratazzi, titular de la automotriz Fiat, celebró las palabras de Peña. “Es exactamente lo mismo que yo pienso hace 20 años, la Argentina tiene que ser un país más abierto, que no tenga miedo a competir”, señaló. Sobre los resultados de las PASO y sus impacto en los negocios, consideró que se trata de una encuesta demasiado cara, pero que mostró que mucha gente quiere que siga la reforma del país.

“La industria automotriz está yendo muy bien”, se entuasiasmó y recordó que su empresa comenzará a producir antes de fin de año un nuevo modelo en Córdoba, un producto que se venderá “a todo el mundo”.

Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales, coincidió con la mirada positiva de sus pares empresarios. “Veo un optimismo en general. Y un alza en el consumo. Es bueno que el proceso electoral haya sido tranquilo y que los mercados se mantuviesen calmos”, señaló. Con respecto al valor del dólar, se mostró conforme con que su valor haya caído después de las PASO, ya que la empresa trabaja con un commodity importado, como es el café, que cotiza en dólares.

“Veníamos con una recuperacion y ahora, con un dólar estable y buenas medidas tomadas por el Gobierno para activar ciertos sectores de la sociedad, se va a generar mayor consumo”, destacó y adelantó que su empresa traerá nuevas marcas al mercado local. “Las firmas multinacionales miran de nuevo a la Argentina y quieren estar presentes”, concluyó.

En el sector supermercadista la mirada es más cautelosa, pero también confían en la recuperación. “Vemos señales de reactivación que todavía no han llegado a nuestro sector como incremento en la produccion industrial, la construcción, la obra pública, una serie de motores que estan empezando a funcionar”, indicó Juan Carlos Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos.

“En nuestro sector seguimos con una caída interanual, pero se está achatando progresivamente, desde mayo hasta acá. Y en el intermensual hay leves mejorías que nos hacen tener una vision relativamente optimista”, agregó. Con todo, destacó que el promedio de la utilidad final de los supermercados en 2015 era 2,7% de la facturación, el año pasado no llegaba a un punto y hoy están en “números rojos”.

Para los supermercadistas, los altos costos laborales son los que explican que un mismo producto sea más caro en un supermercado de Buenos Aires que en uno de Madrid.

Para Claudio Murzábal, presidente de la tecnológica SAP para América Latina y el Caribe, su empresa es generalmente un termómetro que anticipa el crecimiento económico.

“Cuando nosotros vemos mayor cantidad de proyectos, que lo empezamos a observar en septiembre pasado, anticipamos una recuperación”, subrayó.

El ejecutivo citó una encuesta de la organización Frontier Strategy Group, realizado entre inversores globales, donde por primera vez el 23% dijo que la Argentina era su prioridad en inversiones. “Ya hemos pasado de la recesión al crecimiento y ahora debemos ver cómo pasar al crecimiento acelerado”, opinó.

La empresa viene de invertir en un centro local de tecnología y servicios con 700 empleados que abastece al resto de su red.