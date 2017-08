Distribuidora de Gas Cuyana mejora 3,6% y el Merval prolonga su racha positiva

Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana trepan 3,65 por ciento, a $ 28,40 cada uno y lideran las alzas dentro del Merval, que prolonga su racha positiva al ganar 0,19% en la apertura, hasta situarse en las 23307,09 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registran Pampa Energía (1,21%), Macro (1,08%), y Holcim (0,85%).

El total negociado en acciones asciende a 5.677.662 pesos, con un balance de 29 papeles en alza, 14 en baja, y 6 sin registrar cambios en su cotización.

“Se espera una rueda de pocos negocios, debido a que los inversores estarán atentos a lo que pase en la conferencia de la Fed de Jackson Hole”, explicó Martín Saud, senior trader de Balanz Capital, en diálogo con Cronista.com

“Los inversores estarán atentos a que aparezca una conclusión parcial de los diferentes discursos de Jackson Hole, una de las conferencias más importantes del año donde los funcionarios que asisten suelen dar pronósticos sobre la marcha de la economía global”, añadió.

Saud también se refirió al buen arranque que tuvieron las acciones de Distribuidora de Gas Cuyana.

“Es una acción que opera poco y por ahí de repente acompaña las alzas del resto un poco más tarde. Como tiene poca liquidez, las subas de las otras, las termina haciendo luego en un solo día. Habitualmente, opera entre 3 y 4 millones de pesos diarios”, precisó.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 retrocede 0,14%, el Descuento en pesos baja 0,11%, y el PR15 desciende 0,39%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) cede 0,03% ($ 169,95).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de TGS pierden 0,82%, hasta los u$s 18,10 cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Bunge (-0,56%, u$s 75,04), Cresud (-0,53%, u$s 18,80), y Petrobras Argentina (-0,37%, u$s 12,21).