Di Fiori: "Argentina avanza hacia una normalización de su economía"

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Jorge Di Fiori, sostuvo hoy que “la Argentina avanza hacia una normalización de su economía y de su vida republicana” y señaló que “los esfuerzos para lograrlo no pueden recaer solo en un gobierno, sino que deben ser parte de un proyecto de todos”.

Di Fiori inauguró esta mañana el Consejo de las Américas, en el hotel Alvear del centro porteño, en un panel donde también participó el jefe de Gabinete Marcos Peña.

El presidente de la CAC consideró que la Argentina se encuentras en “óptimas condiciones para recibir inversiones” tras el “reordenamiento de la economía” iniciado con la llegada de Cambiemos al poder.

“Tras una primera etapa que no fue fácil en materia de actividad, diversas ramas de la economía registran desde hace algunos meses un crecimiento importante, en tanto que la inflación cede de manera evidente”, planteó el dirigente ante empresarios y funcionarios argentinos y del exterior convocados por la CAC en el Alvear Palace Hotel en el marco del Council of the Americas.

En ese contexto, indicó que el resultado electoral de las PASO muestra que hay “una mayoría de los argentinos que confía en los avances y está más comprometida con el porvenir que con el pasado” y aclaró que confía en que el oficialismo ganará las elecciones de octubre.

Asimismo, el dirigente de la CAC dejó entrever el optimismo de los empresarios al señalar que “hay muestras claras” de que la Argentina avanza hacia la “normalización de su economía y de su vida republicana”.

Por último, Di Fiori señaló: “Necesitamos de más y mejores inversiones que se materializarán cuanto mayor sea la confianza que generemos. Y esta confianza dependerá de cuán claramente demostremos la decisión de dejar atrás el populismo, el autoritarismo y la corrupción, de consolidar nuestras instituciones y de mirar al futuro”.