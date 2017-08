Macri se endurece y en el Gobierno dicen que ya no hay indispensables

La carrera política de Mauricio Macri es corta, aun con dos jefaturas de Gobierno porteñas y casi medio mandato presidencial en las espaldas. El Presidente se metió de lleno en la actividad después de la crisis social y económica de 2001, tras una dilatada trayectoria en el sector empresarial y como titular de Boca. En esa transición debió cambiar modos y estilos, principalmente para ser un candidato atractivo para el electorado. "Pero nunca dejó de ser empresario, el original, el de Sevel", afirman quienes lo conocen desde mediados de los 80 y siguen teniendo trato con él.

Ese Macri, deslizan aquellos que lo frecuentan y reconocen voces ejecutivas, fue el que salió a escena el martes a la tarde, cuando decidió la abrupta salida de Luis Scervino y Ezequiel Sabor, dos funcionarios cercanos a la CGT, que ese mismo día había movilizado a miles de personas en reclamo por sus políticas de Gobierno, a metros de la Casa Rosada.

"Acá no hay indispensables, nadie tiene garantizado el puesto", deslizan fuentes oficiales sobre el mensaje que se baja desde Presidencia, y en el que no existen excepciones. La versión "dura" de Macri puertas adentro genera preocupación en muchos funcionarios que sienten que no tienen margen de error.

Ayer en Balcarce 50 circularon rumores de nuevas renuncias en primeras y segundas líneas de áreas clave. Por la noche se conoció la salida de Guillermo Badino de la comisión nacional de pensiones asistenciales (ver aparte), y otros desplazamientos podrían darse en los próximos días. "Si no hay resultados, el Gabinete se cambia", esgrimen allegados al mandatario, que también resaltan que, como contrapartida, "en momentos de crisis, el Presidente te sostiene".

A principios de año, negaban "un recambio ministerial". El transcurso de 2017 contradijo esa postura: se fue Susana Malcorra de Cancillería, Aguad pasó del extinto Ministerio de Comunicaciones a Defensa, y las elecciones obligaron a hacer "jugar" a ex ministros como Esteban Bullrich, en la provincia de Buenos Aires, y Julio Martínez, en La Rioja.

En relación al cambio de piezas del martes, en el Gobierno lo definieron como "una demostración de poder, una manera de mostrar las cartas" hacia la central obrera. "No podíamos quedar de nuevo en el papel de sumisos y no hacer nada", relataron fuentes ejecutivas. Interpretaron, además, que la convocatoria no tuvo el impacto que los gremios esperaban y que los reclamos de la central obrera, en ese marco, se vieron fuertemente debilitados.

El Presidente tendrá hoy, desde las 16 y en su despacho en Casa Rosada, un encuentro con médicos del Hospital Garrahan. Será un momento a seguir de cerca, ya que se espera que asista el ministro de Salud Jorge Lemus, quien en las últimas horas debió pedirle, a instancias de Macri, la renuncia a Luis Scervino, el ahora ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, ente desde el cual en los últimos meses se comenzó a devolver una deuda con las obras sociales sindicales de alrededor de $ 22.000 millones.