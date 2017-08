Antes de la PASO, un récord de argentinos compró u$s 3000 millones

Durante julio, en la antesala de las PASO, el dólar voló en la City. Los ahorristas compraron u$s 3.005 millones, muy cerca del récord de u$s 3.500 millones registrado en diciembre del 2016 y arriba de los u$s 2.400 millones del mes anterior.

La cantidad de argentinos que compraron dólares fue récord desde la salida del cepo. Unos 983.485 clientes bancarios se volcaron a comprar billetes en julio, según reportó el banco central en su último balance cambiario.

Con el efecto estacional del medio aguinaldo, las vacaciones de invierno y el ruido que generó una suba del dólar superior al 11% en 30 días, se sumaron 200.000 nuevos ahorristas a los que ya habían comprado el billete verde en el mes de junio.

En la Argentina, cuando el dólar está en alza la demanda se dispara. En julio fueron los minoristas los que eligieron al billete verde como activo de refugio. Casi la mitad de las compras de la moneda estadounidense unos u$s 1.400 millones fueron realizadas por clientes que adquirieron hasta u$s 10.000 en un mes; lo que representa un incremento del 3% respecto al mes anterior.

El 96% de los clientes operó en la franja de hasta u$s 10.000 mensuales, lo que según estimaciones del Central arroja una compra promedio por cliente de u$s 1.483 en ese estrato. Si se mide el total de las compras en julio, el monto promedio alcanzó los u$s 3.056 millones.

De esta manera, el volumen operado en el mercado de cambios alcanzó un nuevo máximo histórico, superior a los u$s 42.000 millones, lo que representa un incremento de 40% respecto del mismo mes del año 2016.

El informe que elabora la autoridad monetaria mes a mes detalló que las compras de billetes "impulsaron el incremento en los depósitos en caja de ahorro en moneda extranjera, tendencia que se siguió observando en los primeros días de agosto". En julio, el stock de depósitos en dólares trepó u$s 754 millones.

En un contexto de fuerte demanda minorista, las ventas de billetes, que en junio habían alcanzado su máximo histórico, representaron u$s 1286 millones, unos u$s 370 millones menos que en el mes anterior. Las ventas de billetes por encima de los u$s 2 millones mensuales concentraron el 43% del total, unos 7 puntos porcentuales por debajo de lo observado el mes previo, con subas en todos los estratos inferiores. Es decir, mientras los minoristas se volcaron hacia las compras, los inversores institucionales optaron por las ventas.

Según detalló el BCRA, "en los últimos cuatro meses las personas físicas compraron billetes de forma neta, mientras que las personas jurídicas vendieron billetes de forma neta, aunque en este caso por menor monto que en los tres meses anteriores.

A medida que aumentaron las compras de ahorristas locales, disminuyeron los ingresos de préstamos financieros. Así, la cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero" (SPNF) registró egresos netos por u$s 1.096 millones, resultado en una reversión de unos u$s 1.700 millones respecto a julio del año anterior.