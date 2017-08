Gobernadores definen el contraataque a la demanda por el Fondo del Conurbano

Las provincias decidieron activar a los fiscales de Estado para que empiecen a trabajar en una posible respuesta judicial a la demanda realizada por la gobernadora María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano.

Aunque siguen apostando a una solución política, los gobernadores en especial los justicialistas bajaron la orden para que mañana, cuando se reúnan todos los fiscales de las provincias en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se empiece a trabajar en una estrategia conjunta.

El encuentro, y el eje del mismo, fue confirmado por Julio Rodríguez Signes, fiscal de Entre Ríos y vicepresidente del Foro de Fiscales, quien aseguró que "el tema excluyente será el Fondo del Conurbano. Los fiscales necesitamos reunirnos e intercambiar información sobre la estrategia", completó el fiscal de Estado entrerriano en diálogo con Télam.

"La vía política parece no prosperar por eso los gobernadores ya bajaron la orden de empezar a establecer una estrategia defensiva y una ofensiva", explicó a El Cronista un abogado que participará del encuentro.

Vidal hizo demandó a la Nación ante la Corte para eliminar el tope de $ 650 millones anuales que recibe la provincia por el Fondo del Conurbano. Días más tarde, el reclamo de la gobernadora bonaerense recibió el apoyo del Presidente Mauricio Macri y su vice, Gabriela Michetti.

La Corte Suprema pidió opinión a los gobiernos provinciales. Ninguna contestó y lo harían muy cercano a la fecha límite, que es el 26 de septiembre. En este contexto, una alta fuente del Máximo Tribunal auguró que, desde el punto de vista judicial, "sería muy difícil que se resuelva hasta pasado octubre".

Con este escenario de fondo, se espera que el viernes se conformen "dos bandos" de fiscales. Por un lado, los que buscarán una estrategia común para frenar lo que entienden es una pérdida de recursos y, por el otro, los que responden a administraciones más cercanas políticamente al Ejecutivo nacional.

"Nosotros lo que vamos a plantear es que, si vienen por los fondos de la provincia, vamos a empezar a discutir el impuesto al Cheque que vence este año y todos los demás tributos. Así que lo que vamos a empezar a trabajar es en una estrategia defensiva de la demanda y en una de ataque para, si no es posible retener los fondos, que sea la Nación quien tenga que cubrir el reclamo. Esto se tiene que resolver vía una nueva ley de Coparticipación, no de esta manera", explicó otro de los 24 fiscales que asistirá el viernes al encuentro del CFI.

Además de la discusión de los fondos, parte de la estrategia de defensa será plantear la incompetencia de la Corte. Así lo adelantó Catamarca que, en palabras de su ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, anunció que "se va a plantear la excepción de incompetencia, ya que la Corte no tiene facultades para tratar este tema sino que las facultades las tiene el Congreso".

En la misma línea, el fiscal de Estado de Santa Cruz, Fernando Tanarro, adelantó que "no hay ninguna provincia que pueda soportar que le quiten gran parte de los fondos".

Pero aunque la puerta para negociar con el Gobierno sigue abierta, la preocupación de los gobernadores no cede, así como tampoco su postura frente a los fondos. Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, declaró que la provincia "no cederá fondos" por el reclamo bonaerense. Y ayer, su par de San Juan, Sergio Uñac, insistió en que el tema "se debería arreglar desde lo político y no de otra manera".

El mandatario adelantó que la semana que viene "habrá otra reunión de gobernadores, porque todos estamos en la misma, que es evitar que nos toquen un centavo de lo que nos corresponde. Uñac buscó disipar la idea que esto es una pelea PJ vs. Cambiemos y aclaró que "todos gobernadores, sea del PJ o de cualquier partido, tienen la misma preocupación que yo".