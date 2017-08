El BCRA vendió $ 11.500 millones en Lebac para subir más las tasas

La mesa de operaciones del Banco Central (BCRA) volvió ayer a dominar el mercado secundario de Lebac con ventas de letras orientadas a elevar las tasas de esos papeles con el objetivo de aliviar los vencimientos que enfrenta cada mes la entidad y endurecer la política monetaria. Ayer, según fuentes de la entidad que conduce Federico Sturzenegger, se vendieron $ 11.500 millones que llevaron la tasa más larga a 27,35%, 150 puntos básicos por encima del nivel al que había sido colocada una semana atrás.

El Comité de Política Monetaria avisó y cumplió. En su comunicado del martes había anunciado que mantenía inalterada a la tasa de referencia en 26,25% pero que continuaría "restringiendo las condiciones de liquidez conduciendo activamente operaciones en el mercado secundario de Lebac".

Este ataque de la autoridad monetaria a la curva de tasas de Lebac llevó a las cuatro letras más largas, las que vencen entre febrero y mayo del año que viene, a 27,35%. Para la letra de mayo, eso implicó una suba de 65 puntos básicos respecto del martes y de 150 puntos básicos en comparación con el nivel de 25,85% al que había sido emitida el martes de la semana pasada, cuando vencieron más de $ 530.000 millones en letras pocos días después de las elecciones primarias. Prácticamente el 63% de la base monetaria.

La intervención de ayer se concentró en los plazos más largos, según fuentes del BCRA la entidad sólo vendió letras con vencimiento desde noviembre en adelante. La Lebac más corta, la que vence el mes que viene, y la siguiente, no tuvo intervención. Se calcula en algo menos de $ 10.000 millones la contracción monetaria generada ayer, sólo con Lebac, y en alrededor de $ 55.000 millones la acumulada desde la última licitación (en la que se habían inyectado más de $ 100.000 millones al sistema).

Desde la entidad de la calle Reconquista explican que con esta suba agresiva de tasas de letras buscan dos objetivos. Uno: endurecer la política monetaria para torcer expectativas de inflación que se mantienen muy por encima de la meta de no más de 17% para este año y de 10% (con un margen de dos puntos hacia arriba y hacia abajo) para 2018. Dos: descomprimir los vencimientos de Lebac en los tramos más cortos que hacen que más de media base monetaria se ponga en juego en cada licitación mensual.

En la City ayer señalaban como un hito el hecho de que la curva de tasas de Lebac finalmente pasó a tener pendiente positiva: a más plazo, más tasa. Desde que llegó Sturzenegger al BCRA, en diciembre de 2015, la pendiente había estado invertida, para señalizar que en el futuro los rendimientos irían cayendo de la mano de la baja de la inflación. "El mensaje que da el BCRA es que no tiene límites para aplicar su política, la actividad está empezando a caminar, el déficit cuasifiscal (N. del R.: el resultado del balance del Central) no le preocupa y no tiene trabas políticas", dijo Hernán García, economista Jefe de Banco Galicia.

"Tenía margen para subir mucho la tasa en los tramos más largos porque si uno mira las tasas efectivas, la más corta está sobre el 29% anual, con lo cual mantiene la señal de desinflación a pesar de invertir la curva", agregó.

Pero los números de inflación, que en julio marcaron 1,7% nivel general y 1,8% en su versión núcleo (avance de precios, dejando de lado regulados y estacionales) no bajan a los números requeridos para alcanzar la meta de inflación de este año ni del próximo. "Lo vemos muy comprometido al BCRA con sus metas, pero no nos alcanza con esta suba de tasas para cambiar nuestras expectativas de inflación porque hay muchos aumentos de regulados que él no maneja", dijeron en otro banco. "Pero entendemos que está tratando de entrar bien encaminado a 2018, porque en los primeros meses concentran esos aumentos", agregaron.