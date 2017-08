Lula da Silva dijo que es probable que no sea candidato en 2018

El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva indicó que la reciente condena en su contra por corrupción puede significar que su Partido de los Trabajadores (PT) tenga que presentar otro candidato a las elecciones presidenciales de 2018.

Aunque lidera todas las encuestas de intención de voto, también tiene un índice de rechazo récord y superior a la mitad del electorado. Su futuro político pende de un hilo desde que fue hallado culpable de recibir ventajas ilícitas de la constructora OAS como parte de pago por los millonarios contratos que Petrobras le adjudicó irregularmente a esta empresa. Si la condena se mantiene tras la apelación, no podría presentarse a las elecciones. "Combatan la corrupción, atrapen a quien robó, pero no destruyan la industria nacional", fue una de sus frases durante su gira por el empobrecido noreste del país. En referencia al gobierno de Temer, dijo que "ellos acabaron con la Farmacia Popular, quieren vender a Eletrobras y quieren destruir la ingeniería brasileña con el pretexto de combatir la corrupción".