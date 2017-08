Empresarios vieron más política que razones de empleo en protesta de CGT

La manifestación que la Confederación General del Trabajo (CGT) protagonizó el martes en Plaza de Mayo también repercutió en el sector empresarial, donde criticaron el sentido de la marcha en un momento en que "el empleo está creciendo".

De cara al inminente debate sobre la reforma laboral, en la que el Gobierno buscará complacer los reclamos patronales e intentar bajar los costos para una mayor competitividad (y no quedar relegado respecto a Brasil), los empresarios comentaron que "no hay razones económicas" que justificaran la marcha de esta semana.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, dijo a El Cronista que "no existió ningún motivo real para la movilización, ninguna razón". "Hay problemas que tiene el país que no son nuevos, pero la situación laboral está mejorando. Esto es un problema interno de la CGT", planteó. Respecto a la participación en la marcha de los afiliados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el ingeniero afirmó: "No esperaba que fueran, porque estamos con altos niveles de ejecución de obras y tomamos más personal cada mes".

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, consideró: "La marcha se entiende más desde el sentido político, porque no se puede justificar desde el lado económico. Los números de empleo están aumentando".

Jorge Sorabilla, presidente de la Fundación Pro-Tejer (referente de la industria textil, una de las más golpeadas por la crisis), comentó que algunos gremios "están golpeados y pueden mostrar su descontento", pero no sabe si era la forma y el momento de hacerlo. Al igual que el resto, Sorabilla hizo referencia a la interna de la CGT y analizó: "Tal vez hay un malestar de las bases que arrastró a los dirigentes a esta manifestación".

Por su parte, Daniel Funes de Rioja que conduce la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), otro de los sectores que recién emerge de la crisis, opinó que la decisión de la CGT es "autónoma", pero no la comparte. "Argentina tiene pobreza, marginalidad, necesidad de generar empleo. Lo que se debe hacer es exactamente lo contrario a lo que ellos realizaron. Se debe abrir un diálogo social para encontrar la fórmula de ser más eficientes, competitivos y lograr mayor inclusión social", indicó el delegado argentino para el Business-20, capítulo empresarial del G20 que se desarrollará en Argentina en diciembre de 2018.