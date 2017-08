A cinco meses de comprar Nidera, el holding Cofco ya analiza su venta

Tras completar su compra en marzo de este año, el gigante cerealero chino Cofco Corporation ya analiza cómo buscarle un nuevo dueño a la cerealera Nidera.

Por problemas relacionados con pérdidas "imprevistas", irregularidades contables y un proceso de reestructuración y reforma que afrontan las empresas estatales chinas, el negocio de Nidera estaría otra vez en venta. Así lo informó la agencia Reuters, en base a la información obtenida por dos fuentes al tanto de las negociaciones. Al punto que estas adelantaron que se ha designado al banco de inversión Morgan Stanley para que le busque nuevo dueño.

La información llama la atención ya que se trata de un negocio que el holding chino fue en busca hace tan sólo cuatro años, y con el cual apostó a crecer de manera agresiva en el mercado internacional de la comercialización de granos y aceites.

A principios de 2014 se quedó con la mayoría accionaria de Nidera (con el control de 51% de las acciones), que en ese momento facturaba cerca de u$s 17.000 millones a nivel global. Cofco desembolsó cerca de u$s 3000 millones para hacerse tanto de Nidera como de Noble Agri, otra compañía con fuerte presencia a nivel global.

Según informó Reuters, en un cable fechado en Hong Kong, Cofco analiza desprenderse de los activos adquiridos por considerarlo un negocio "problemático". Las razones serían "las pérdidas imprevistas acumuladas por Nidera y las irregularidades contables desenterradas el año pasado en sus operaciones en Latinoamérica". "Las pérdidas continuas de Nidera han sido peores que las expectativas de Cofco", afirmó una de las fuentes que añadió que la cuestión contable en el negocio en Brasil "ayudó a acelerar la decisión". Ante la consulta sobre esta cuestión, las empresas prefirieron no hacer declaraciones.

Bajo el paraguas de Cofco Internacional, las operaciones no rindieron como esperaban ya desde el año pasado. En 2016, Nidera Capital BV registró una pérdida de u$s 266,6 millones frente a una pérdida de u$s 65,9 millones en el ejercicio terminado en diciembre de 2015. Además, Cofco detectó un agujero de otros u$s 150 millones en las cuentas de las operaciones latinoamericanas de Nidera el año pasado, causado por irregularidades contables en Brasil.

El impacto en la Argentina y la región es considerable ya que Nidera es un jugador importante, con operaciones en producción, almacenaje y comercialización de granos, oleaginosas, aceites y harinas. También produce y vende aceites envasados y distribuye insumos agropecuarios. Al momento de su venta (2014), la operación en la Argentina aportaba a Nidera cerca de u$s 2000 millones.

A nivel internacional, Cofco se había posicionado con su raid de compras empezado en 2014 como un rival para el llamado cuarteto "ABCD", integrado por los gigantes comerciales agrícolas globales como Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company (LDC).