El Tesoro refinanció Letes por u$s 750 millones y ya colocó unos u$s 15.000 millones

Ayer, el Ministerio de Finanzas logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro (Letes) por u$s 750 millones mediante la colocación de dos nuevas Letes en el mercado. La cartera conducida por Luis Caputo adjudicó u$s 450 millones en instrumentos a 203 días (vencen el 16 de marzo de 2018) con una tasa de nominal anual de 2,81% y u$s 300 millones en letras a 385 días (expiran el 14 de septiembre del año que viene) con una tasa de 3,14%. También se colocaron $ 29.399 millones en Bonos del Tesoro en pesos atados a la tasa de política monetaria a 2020.

De acuerdo con datos del Ministerio de Finanzas (actualizados al 14 de junio) ya se emitieron Letes por u$s 14.900 millones, de los cuales u$s 11.100 fueron a manos del sector privado. Para lo que resta del año, todavía están previstas otras 8 licitaciones de estos instrumentos. Sebastián Maril, de Research for Traders, señaló: "Lo cierto es que este año el Gobierno se endeudó más en el mercado doméstico que en el internacional, donde colocó u$s 10.000 millones. De todos modos, sabemos que el Tesoro todavía tiene por emitir u$s 2000 millones para cumplir con su plan de financiamiento y lo más probable es que lo haga en euros".

En las últimas licitaciones de este año, el Tesoro fue alargando los plazos y bajando levemente las tasas. Así, logró colocar Letes con vencimientos que rondan y hasta superan el año calendario. En cuanto a las tasas, en principio logró que los intereses de las letras más cortas perforaran al 3%. "En comparación con otros países de la región, estos intereses sobre instrumentos en dólares todavía son mayores a los que pagan Brasil o Perú. Se irán achicando a medida que se vaya comprimiendo el riesgo país", comentó Martín Saud, senior trader de Balanz Capital.

Para los analistas, la deuda interna argentina (que incluye a las Letes, el bono a tasa de política monetaria y las reaperturas de títulos ya colocados que se hicieron este año) todavía es manejable. "Mientras no haya una suba fuerte de la tasa de referencia de Estados Unidos, que hoy está en 1,25%, el Tesoro no va a tener problema en seguir colocando estos instrumentos a las tasas actuales. Si esa tasa sube, el mercado le demandará más interés", opinó Saud.

El monto total de las órdenes recibidas para las Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 1558 millones, distribuido en u$s 1112 millones para la Letra a 203 días y u$s 446 millones para la Letra a 385 días. En total, hubo 4398 órdenes de compra. El Tesoro adjudicó todas las órdenes de hasta u$s 50.000 y aplicó un factor de prorrateo de 38,12% para la Letra a 203 días y 66,16% para la Letra a 385 días.

En general, las licitaciones de Letes suelen generar sobresuscripción. Al respecto, Luis Damiano, portfolio manager de First Capital Group, explicó que hay una doble demanda: "Por un lado, están los minoristas que generan muchas órdenes chiquitas. Por el otro, están los inversores institucionales (fundamentalmente los Fondos Comunes de Inversión) que compran Letes como un instrumento para generar una renta que no es muy alta pero es segura y tiene poca volatilidad".

Para la reapertura del Bono a tasa de política monetaria, se recibieron 271 órdenes por un valor nominal de $ 37.766 millones y se adjudicaron $ 29.399 millones a un precio de corte de $ 1060 por cada $ 1000, lo que representó un rendimiento 69 puntos básicos inferior a la tasa de referencia del Banco Central.