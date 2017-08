Desplazan al jefe del área de pensiones

Los cambios en puestos clave del organigrama nacional continuaron ayer por la noche, cuando se conoció el desplazamiento de Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Se trata del funcionario que avanzó con la quita de las pensiones no contributivas por invalidez, muy cuestionado hace dos meses cuando dijo, en ese marco, que las personas con síndrome de Down "no son sujeto de derecho de la pensión".

La salida implica disolver el área que controlaba Badino dentro del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley y las funciones quedan a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien lidera el Plan Nacional de Discapacidad.