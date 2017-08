Renovables: el Gobierno analiza modificar régimen de importación de equipos

Mientras el gobierno oficializó el marco regulatorio que habilita la venta de energía verde entre privados, el subsecretario de Energías Renovables de la Nación, Sebastián Kind, aseguró que desde la administración nacional están "convencidos" de que será, aunque lleve tiempo, un mercado que se desarrollará en el país. En diálogo exclusivo con Cronista.com, Kind dio precisiones de qué pasa con los plazos que impone la ley para cumplir las cuotas de consumo de energía verde y adelantó eventuales modificaciones al régimen de importación de equipos antes de que se venza el plazo de la presentación de ofertas del programa Renovar 2.

¿Por qué cambiaron los costos de administración y comercialización entre el borrador y la versión publicada en el Boletín Oficial que habilita el mercado privado de energía renovable?

Porque vimos que en los dos casos tenía sentido cambiarlo en función de cómo es el conjunto de usuarios que está siendo afectado. Para manejarnos de forma más equitativa.

¿Fue un pedido del sector?

Hay gente que quería el doble y gente que no quería nada. En el medio, lo que hemos dicho, es que merecía darle una vuelta y un análisis para ser más equitativo. En cuanto al precio, la ley solamente habla de una limitación u$s 113 hasta el 31/12/2017, dejando a la autoridad de aplicación para marcar ese techo. La libre contratación es libre contratación. El Estado nacional no se mete en relaciones contractuales entre grandes usuarios y generadores.

¿Cuál es la expectativa del Gobierno para el mercado entre privados?

Estamos convencidos de que va a funcionar. Obviamente lleva maduración del mercado. No va a funcionar todo junto todo de golpe ahora, de un día para el otro. Lleva tiempo. Irán entrando actores y conforme vayan entrando actores, es una industria que va a empezar a desarrollarse.

¿Qué demanda observaron?

Hoy 25% de la demanda del país son usuarios mayores a 300KW. De los 135 TB horas año aproximadamente que se demanda en el país, el 25% de eso está en manos de los grandes usuarios habilitados conforme lo define la nueva reglamentación (que son aquellos usuarios de consumos medios mayores a 300KW). De ese conjunto, obviamente hay compañías que van a poder entrar antes y otras que van a poder entrar después. Y otras que decidan no entrar y seguir en las compras conjuntas, que es la opción que se está dando.

¿Va a haber prórroga con respecto al plazo de diciembre para la importación de equipos?

En el caso puntual eólico, estamos trabajando con tecnólogos para hacer integración en Argentina. En caso que esa fabricación que suceda en la Argentina sea susceptible de ser elegida por los proyectos para que justamente traccione la fabricación de equipamiento local. En eso de que se reconfigura el régimen en general, y también lo que es la parte arancelaria (que es uno de los componentes), nuestra intención es hacerlo público y contarlo mucho antes del 19 de octubre.

¿Se va a reemplazar la posibilidad de importación con la baja de aranceles con la oferta local o va a ser un mix, con la posibilidad de importar ciertos equipos?

La posibilidad de importar equipos en ningún momento la estamos restringiendo. Lo que pasa es que al reacomodar los aranceles, lo que es el régimen que gobierna este tipo de cuestiones, hace que un proyecto prefiera una cosa u otra.