Echaron al funcionario que quitó las pensiones por invalidez y cierran el área

Tras desplazar ayer a dos funcionarios ligados a la CGT, el Gobierno oficializará la salida de Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Era el funcionario que avanzó con la quita de las pensiones no contributivas por invalidez.

Según pudo saber El Cronista, en el Ejecutivo no cayeron bien antiguas declaraciones de Badino en las que afirmaba que las personas con síndrome de Down "no son sujeto de derecho de la pensión porque pueden trabajar si lo desearan".

La salida implicaría la disolución del área que controlaba Badino dentro del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley y las funciones quedarán a cargo de la vicepresidente, Gabriela Michetti, quien lidera el Plan Nacional de Discapacidad.

El desplazamiento de Badino ocurre un día después de las salidas de dos funcionarios ligados a la CGT luego de la marcha de la central gremial en Plaza de Mayo.

En este sentido, el gobierno oficializará mañana las designaciones de Horacio Pitreau, como nuevo viceministro de Trabajo, y de Sandro Taricco, como responsable de la Superintendencia de Servicios de Salud, en lugar de los desplazados Ezequiel Sabor y Alberto Scervino, quienes ayer perdieron sus puestos en el gabinete apenas concluyó la marcha de la CGT a la Plaza de Mayo.

El Gobierno vio la realización de la protesta sindical con muy malos ojos y el Presidente contragolpeó de inmediato, decidiendo el desplazamiento de Sabor y de Scervino, por entender que ambos funcionarios mantenían fuertes vínculos con algunas de las organizaciones sindicales que participaron de la movilización de ayer convocada por la CGT contra el actual modelo económico y laboral.

Según fuentes oficiales, los cambios se publicitarán mañana en el Boletín Oficial, aún cuando los profesionales designados ya desembarcaron en sus respectivas áreas de gestión.

El martes, apenas habían pasado menos de dos horas cuando Sabor y Scervino fueron notificados que dejaban de pertenecer al elenco oficial.