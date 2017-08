Gobierno refinanció letes por u$s 750 M y emitió $ 30.000 M en bonos

El Ministerio de Finanzas informa refinanció la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro por u$s 750 millones y emitió un bono en pesos por 30.000 millones que estaba atado a la tasa de política monetaria.

Como resultado de las colocaciones del día de la fecha se adjudicaron u$s 450 millones en Letras del Tesoro a 203 días (16 de marzo de 2018), u$s 300 millones en Letras del Tesoro a 385 días (14 de septiembre de 2018) y $ 29.399 millones de los bonos del tesoro en pesos a tasa de política monetaria.

El monto total de las órdenes recibidas para las Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 1.558 millones, distribuido en u$s 1.112 millones para la Letra a 203 días y u$s 446 millones para la Letra a 385 días. Se recibieron 4.398 órdenes de compra.

De acuerdo al procedimiento operativo, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista por hasta u$s 50.000, inclusive. A las ofertas del Tramo General se les aplicó un factor de prorrateo de 38,12% para la Letra a 203 días y 66,16% para la Letra a 385 días.

El monto total de las órdenes recibidas en la licitación de bonos alcanzó un valor nominal de $ 37.766 millones y se adjudicaron $ 29.399 millones a un precio de corte de $ 1.060 por cada $ 1.000 lo que representa un rendimiento de Tasa de Política Monetaria - 69 pb. Se recibieron en total 271 órdenes de compra, indicaron desde el ministerio de Finanzas.