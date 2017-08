Queja de cámara empresaria: arancel a biodiesel "no tiene ninguna lógica"

El presidente de la Cámara de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, afirmó hoy que el sector que representa "no produce biodiesel con subsidios ni hace trampa o dumping", luego de que Estados Unidos impusiera a Argentina aranceles provisorios de 57 por ciento a la importación de ese producto, y consideró que ese valor "no tiene ninguna lógica económica" y constituye "un muro infranqueable para las exportaciones".

"Estamos convencidos de que no producimos biodiesel con subsidios ni hacemos trampa o dumping; más allá de la buena relación que podamos desarrollar con Estados Unidos, tenemos la razón y, aunque aún no recibimos el detalle de cómo surge el número (del porcentaje de arancel), no tiene ninguna lógica económica", dijo Zubizarreta.

El directivo explicó que el arancel es "enorme" y representa "un muro infranqueable para las exportaciones, es el cierre del mercado estadounidense para el biodiesel argentino, que era su principal destino y el producto que más se vendía a Estados Unidos: 25% de las exportaciones a ese país, por más de 1.250 millones de dólares".

"No sólo se complica la mano de obra sino una cadena económica muy importante como la de la soja, por lo que el efecto va a ser reprimarizar las exportaciones y parar las plantas de biodiesel", agregó Zubizarreta, quien resaltó que el pedido inicial de los productores en Estados Unidos había sido un arancel por debajo de 50 por ciento.

Cómo sigue

El titular de Carbio indicó a Télam Radio que "la investigación continúa porque este es un arancel provisorio y Argentina seguirá colaborando; esperamos revertir la situación porque tenemos la certeza de tener la razón, pero mientras nos quedamos con las plantas paradas y la sensación de que esto es absolutamente injusto".

El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió ayer imponer aranceles provisorios de 57 por ciento en promedio a la importación de biodiésel argentino, tras dar lugar a la demanda presentada por la National Biodiesel Board (Cámara Nacional de Biodiésel estadounidense), que acusó a los productores argentinos de incurrir en dumping a partir supuestos subsidios y "prácticas desleales".