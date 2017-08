Leandro Halperin: "La Ciudad no ha cumplido con el Mapa del Delito"

El abogado especialista en seguridad y derecho constitucional, candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires por Evolución, Leandro Halperin, se mostró conforme con el resultado obtenido en las PASO y confía en alcanzar en octubre los votos que le faltan para lograr una banca.

Hasta que Martín Lousteau abandonó su cargo como embajador en EE.UU. y decidió lanzarse a competir en la Ciudad, Halperin se desempeñaba como Subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad, bajo la órbita del Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo.

En diálogo con Cronista.com realizó un diagnóstico de la gestión actual y comentó las medidas en materia de seguridad que impulsaría su espacio desde la Legislatura.

¿Cómo ve la situación del sistema penitenciario y la tasa de reincidencia?

La población en las cárceles muestra más una foto de la impunidad que del delito. Los delitos de cuello blanco en la mayoría de los casos no tienen condena mientras que los delitos comunes sí. Por dar un ejemplo en el negociado entre IBM y Banco Nación el monto del delito fue similar a la sumatoria de todo lo que se robó ese año por delitos comunes, sin embargo por esa causa no hay ni un solo preso.

La situación económica del detenido define que salga en 15 horas o que quede con prisión preventiva. Se aduce el “riesgo moral”, que es un concepto etéreo. De todas formas es un problema histórico, no es exclusivo de esta gestión.

¿Y desde el poder Ejecutivo o el Legislativo qué se puede hacer?

La principal tarea del ejecutivo es la prevención. La educación también cumple un rol fundamental, la tasa de reincidencia en el delito para aquellos detenidos que cursaron una carrera universitaria durante su condena es infinitamente menor a la de las personas que no pudieron hacerlo.

Se ha discutido mucho la baja en la edad de imputabilidad, ¿Qué postura tiene al respecto?

Sólo lo consideraría en un contexto de políticas públicas integrales en todas las cuestiones que refieren a la juventud. Una vez más la educación, y la prevención de adicciones por citar algunos ejemplos. De todas formas la tasa de criminalidad en menores, por ejemplo en lo que respecta a homicidios, es del 5%.

¿Qué aspectos rescata de la gestión de Rodríguez Larreta en materia de seguridad y qué cuestiones intentaría cambiar desde una banca en la Legislatura?

El traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad, y la mejora en la capacitación que tienen los agentes de la Metropolitana son aspectos que veo como positivos. La legislación que dispone que la conducción de la policía esté en manos de civiles también es algo que rescato.

Sí cambiaría otras cuestiones, como el hecho de que la denuncia la tome la misma policía, cuando esa facultad debiera ser exclusiva del Ministerio Público Fiscal. Otra cuestión es que la Ciudad no ha cumplido con el mapa del delito, por lo cual hay más policías en la calle pero no son efectivos porque no están distribuidos estratégicamente, no hay datos. Es fundamental contar con la información desagregada de las denuncias, las encuestas de victimización y encuestas entre los vecinos.