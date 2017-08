Virtual habilitación de la Corte a candidatura de Menem

La Corte Suprema revocó ayer por unanimidad la sentencia de la Cámara Nacional Electoral sobre la candidatura a senador de Carlos Menem en las elecciones primarias del domingo. Según el máximo tribunal, ese fallo tiene "graves defectos formales", por lo que ordenó que el tribunal dicte una nueva sentencia antes de los comicios de octubre.

Si bien la Corte no se expidió sobre si el ex presidente podrá postularse o no (su candidatura estaba suspendida el domingo 13 pero igual su nombre y su foto figuraba en las boletas en La Rioja), renovó las expectativas del senador, que pese a estar inhabilitado se impuso en las primarias con el 44,63% de los votos sobre el 36,08 de Cambiemos.

El máximo tribunal lanzó duras críticas al fallo de la Cámara Electoral que firmaron los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, y señaló que tiene "graves defectos jurídicos que hacían imposible mantenerlo". "A efectos de hacer cesar la incertidumbre que aún pesa sobre el electorado riojano, la Corte determinó que el nuevo fallo deber ser dictado por la Cámara Electoral con anterioridad a la fecha de oficialización de las listas, de acuerdo a lo establecido en el cronograma electoral vigente", subrayó el cuerpo presidido por Ricardo Lorenzetti. Las candidaturas deberán ser oficializadas por los juzgados federales con competencia electoral el 12 de septiembre.

El tribunal también impulsó por unanimidad el trámite para el juzgamiento penal de Menem en la causa por la venta de armas a Ecuador y Croacia.