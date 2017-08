Otro revés por la compra de chatarra a España y Portugal

El juez federal Julián Ercolini elevó ayer a juicio oral la causa contra el ex ministro Julio De Vido por la compra de trenes inservibles a España y Portugal, por la que está preso su ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Se trata del segundo juicio que deberá enfrentar De Vido, ya que desde el próximo 27 de septiembre deberá sentarse en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la tragedia de Once (ver aparte).

En este caso, De Vido está procesado por "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública". A diferencia de Jaime, De Vido no está acusado de cobrar coimas sino de diseñar un "plan de modernización ferroviaria" que terminó en un "perjuicio patrimonial" para el Estado.