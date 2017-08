De Vido sobre el juicio por Once: "Es una persecución de Macri"

Ayer, cuando se cumplieron cinco años y medio de la tragedia de Once, el diputado y entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, se presentó ante los tribunales federales de Retiro para notificarse de que el juicio oral en su contra por ese hecho comenzará el 27 de septiembre y, en ese contexto, aseguró que el juicio "es un acto más de persecución del gobierno de (Mauricio) Macri" en su contra. A las puertas de los tribunales, familiares de las 51 víctimas fatales del accidente ferroviario insistieron en que el legislador fue "responsable" del hecho, por su gestión y el manejo de los subsidios al transporte.

El ex ministro habló allí con la prensa allí, tras notificarse de que afrontará cargos por estrago culposo y administración fraudulenta. "Fui metido por la ventana en esta causa, en la que no había sido mencionado en la instrucción ni en el debate anterior", se quejó, y agregó: "Nadie está más dolido que yo por lo que pasó".

De Vido dijo que "hay que esperar que la Justicia actúe", pero estimó que, "lamentablemente, el contexto electoral no es el mejor momento". La presencia de De Vido en los tribunales de Comodoro Py coincidió con el aniversario por los 66 meses de la tragedia de Once, por lo que familiares de víctimas realizaron allí un acto en el que apuntaron al ex funcionario y exigieron la ratificación de las condenas del primer juicio oral por el siniestro ferroviario.

Los familiares de las víctimas aseguraron que De Vido es "responsable" del siniestro ferroviario por su gestión, al advertir que no es "un diputado cualquiera", sino "aquel que cenaba con los Cirigliano y recibía regalos mientras los trenes podridos se transformaban en bombas sobre rieles". "Estaremos cada día del proceso contra De Vido, hasta el momento de la sentencia", afirmaron en un documento leído durante el acto.

"Es verdad que la corrupción mata, pero la injusticia y la impunidad son igualmente asesinas", aseveraron.

El comienzo del juicio será el 27 de septiembre por parte del Tribunal Oral Federal 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María López Iñiguez. El ex ministro será juzgado junto con el ex jefe de la Unidad de Renegociación y Análisis del Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff. El 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 de los 28 acusados y la pena más alta, nueve años de prisión, recayó sobre Claudio Cirigliano, ex titular de TBA, por estafa y administración fraudulenta contra el Estado.

También fue sentenciado a cinco años de prisión el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su sucesor Juan Pablo Schiavi a ocho años, mientras que el maquinista de la formación siniestrada Marcos Córdoba recibió tres años y medio. El tribunal ordenó investigar a De Vido por su responsabilidad en el control.