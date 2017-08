El banco de inversión más grande de América latina desembarcó en el país

"En un par de semanas ya vamos a estar operativos", anticipa desde el noveno piso de sus oficinas de Vicente López (en Libertador 101) Marcelo Fiorellini, country manager de BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América latina, a quien la Comisión Nacional de Valores ya le dio la licencia de agente de liquidación y compensación (Alyc) para operar.

La firma, presente en Colombia, Brasil, Chile, Perú, México, Estados Unidos y Europa, posee activos por u$s 37.000 millones, un patrimonio neto de u$s 6000 millones y 2.230 empleados. "Creemos que la mejor forma de entender un mercado es teniendo ADN locales y es, a su vez, la mejor forma de promover inversiones en la Argentina", señala Fiorellini.

Por eso, contrató a dos ex altos directivos de Puente como responsables del manejo de todos los broker dealers: al ex CEO Emilio Ilac y al ex managing director de Sales & Trading Brian Joseph. También sumó al ex jefe de Estrategia de Puente, Alejo Costa y al ex International Institucional Sales de Puente, Manuel Castellanos. En tanto, Andrés Borenstein está a cargo del research macroeconómico.

"En la Argentina gran parte de los volúmenes que se manejan están relacionados a renta fija, pero entendemos que hay mucho más espacio para desarrollar el mercado de capitales. En este sentido, nuestra plataforma integrada es nuestro diferencial, por lo que apuntamos a un crecimiento orgánico, sin necesidad de salir a comprar otra sociedad de bolsa", precisa el socio local, que apunta a clientes institucionales que ya tienen en otros países, a deals de M&A, al nicho de investment banking, a emisiones de acciones y de deuda.

"Por lo pronto, tenemos una visión constructiva de la economía argentina: vemos un crecimiento sostenido. El programa actual de crecer al 3,5% va a poner al país en otra plataforma. En este entorno, se puede desarrollar muy fuerte el mercado de capitales, ya que en la actualidad las empresas están desapalancadas. Vemos un proceso de desinflación, que llevará su tiempo, pero lo importante es la tendencia, que va hacia la baja, no sólo de la inflación sino también del déficit fiscal, que se va a ir achicando. Hoy la visión es que se está transitando hacia un país normal, que se puede apreciar en todos los agregados económicos, que van hacia un país mejor", sostiene Borenstein.

En la Argentina ya tienen un equipo de 20 personas, que planean agrandar, más una empresa de commodities que tienen con otros 20 empleados.

Apuntan al cash del blanqueo

Bloomberg informó que BTG busca una parte de los u$s 117.000 millones en fondos argentinos previamente no declarados, de los cuales u$s 25.000 millones fueron repatriados bajo el blanqueo.

Credicorp Ltd., la mayor firma corredora de valores por volumen en Perú y Colombia, y Larrain Vial, la mayor de Chile, también están buscando una licencia en Argentina. Credicorp podría comprar o asociarse con una firma local, dijo a Bloomberg Hugo Horta, jefe de la correduría de la firma.