En Wall Street ven oportunidades de compra en activos argentinos

En los últimos días, varios bancos salieron a recomendar comprar activos locales. "Argentina sigue siendo una atractiva oportunidad de inversión a largo plazo dada la sólida base proporcionada por la normalización económica y la reestructuración de su mercado de capitales. El desarrollo del mercado local en particular se ha producido a un ritmo mucho más rápido de lo previsto, con hitos importantes (creación de una curva de rendimiento local de 10 años, inclusión en índices de deuda locales y accesibilidad)", sostuvo Morgan Stanley.

Con respecto al mercado de renta fija, señaló que prefiere los bonos atados a la inflación. "Con rendimientos reales del 4% y nuestro caso base de inflación acumulada de 17% en los próximos 12 meses, los títulos vinculados al CER parecen atractivos para nosotros, en particular el Boncer 2021. A pesar de que los breakevens de la inflación han subido recientemente de sus mínimos, nos gusta la protección que ofrecen los bonos atados a la inflación frente al riesgo traspaso a precios de la debilidad del peso. También vemos espacio para incorporar títulos a tasa variable a la cartera, aunque creemos que los vinculados a Badlar continúan superando al bono Bopom vinculado a la política monetaria".

En cuanto a la curva de bonos soberanos en dólares, Morgan Stanley espera que los títulos argentinos terminen el año negociándose con un spread de 350 puntos, algo por debajo de los 375 actuales. "Nos gusta particularmente el bono Par en dólares", dijeron.

Con respecto al nivel de endeudamiento, la entidad norteamericana consideró que la deuda pública argentina es "muy manejable" y sostuvo que, mientras el déficit caiga a 3,1% en 2018, las necesidades de financiamiento deberían reducirse también. De todas formas, calculó que el próximo año el Gobierno colocará u$s 10.000 millones en los mercados externos. En la misma línea, el banco de inversión Nomura estimó que el próximo año Argentina emitirá entre u$s 10.000 y u$s 12.000 en el mercado para cubrir un déficit fiscal de 3,2% del PBI.

Sobre el mercado de renta variable, Morgan Stanley afirmó que las acciones locales deberían seguir beneficiándose de una tendencia al alza en la rentabilidad de las empresas apoyada por un mejor contexto macroeconómico. El banco indicó: "A nivel sectorial, los bancos y los servicios públicos siguen siendo nuestros vehículos favoritos para sumar exposición".

Ayer, UBS se sumó a la recomendación sobre activos argentinos, en especial, Grupo Supervielle e YPF. La entidad consideró que los retornos de las tenencias locales podrían llegar al 20%, lo que creen que es "factible, especialmente porque los bancos están finalmente empezando a ver un crecimiento crediticio positivo en términos reales". Desde UBS añadieron: "Si la economía continúa acelerándose, el peso se fortalece y los recortes de tasas se materializan a fin de año, creemos que las expectativas de ganancias podrían aumentar en el segundo semestre de este año".