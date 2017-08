Extienden intervención

De regreso

Delegación

Una moneda

Crecimiento

El juez Rodolfo Canicoba Corral decidió extender la intervención judicial del Sindicato Obreros Marítimo Unidos (SOMU) por 180 días más. En la Resolución se afirma que aún, no están cumplidas las condiciones para finiquitar el proceso electoral para que los trabajadores elijan a sus futuros dirigentes. Asimismo se intima al delegado designado por el Ministerio de Trabajo a fijar el cronograma electoral definitivo para concretar el llamado a elecciones, el cual no podrá superar el mes de febrero de 2018. Desde la intervención confirmaron que efectivamente "todos los que no cumplan con los requisitos que fija el Estatuto para mantener su condición de afiliados perderán su calidad de tales; y quienes se encuentren inhibidos o con algún otro impedimento legal definitivamente no podrán presentarse como candidatos". Una de las causales por los que una gran mayoría quedó afuera es por: "no cumplir con el aporte de la cuota sindical por más de seis meses, ya que en ese caso la afiliación cae automáticamente"A través del Boletín Oficial, y en virtud del reintegro a la Dirección Nacional de Aduanas de Juan José Gómez Centurión, la Administración Federal de Ingresos Públicos informó sobre el fin de las funciones a cargo de la Dirección General de Aduanas designadas a Pedro Luis Chapar, quien retorna al ejercicio de sus funciones como Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas.Bahía Blanca se transformará próximamente en la segunda ciudad del país con una delegación de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC). Así lo anticipó su presidente, Ramón Jatip, quien destacó la importancia de la ciudad por ser "a nivel nacional una de las más transitadas y una de las cuales donde más camiones convergen". CATAC nuclea a entidades de transporte de todo el país y, como único representante del transporte automotor de granos, desarrolló la tarifa del sector, la cual es reconocida por los sectores público y privado.La idea es traer a la ciudad cursos de capacitación y otros servicios, como la posibilidad de tramitar el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA) y formar choferes en simuladores de última generación", explicó Jatip.Miles de acreedores de Hanjin Shipping pueden esperar recuperar menos de dos centavos por dólar que se les adeuda, después de que se revelara que los reclamos aprobados hasta ahora totalizan algo así como u$s 10.500 millones.La increíble extensión del endeudamiento en el que se encontraba inmersa la compañía surcoreana se reveló en una declaración y un reporte de estado presentado en un informe en la corte de quiebras del distrito de Nueva Jersey en los Estados Unidos. La declaración también dijo que la cantidad recuperada del deudor, a finales de julio, alcanzó sólo u$s 220 millones.La demanda de carga aérea mundial creció un 10,4% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa el mejor resultado desde la crisis financiera mundial en 2010, informó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). En Latinoamérica, las aerolíneas latinoamericanas experimentaron un crecimiento de la demanda del 9,8% en junio de 2017 comparado con el mismo período de 2016, el más rápido desde noviembre de 2010, y un aumento de la capacidad del 2,9%. Los resultados positivos de junio contribuyeron a que la región registrara un aumento marginal de la demanda del 0,3% en el primer semestre de 2017. Sin embargo, los volúmenes internacionales ajustados estacionalmente se mantienen un 10% más bajos que en el pico de 2014. La capacidad cayó un 0,6% 2017. El desempeño de la región continúa siendo golpeado por las débiles condiciones económicas y políticas, particularmente en Brasil, su economía más grande.