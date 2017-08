Hacer digital a la organización

El cambio que deben operar las compañías no es tecnológico, sino de mentalidad. Tenemos que empezar a pensar en digital para poder competir en un mundo conectado. Eso es desarrollar una mentalidad digital", dispara Javier Zamora, profesor Asociado del Departamento de Sistemas de Información del IESE (la escuela de negocios de la Universidad de Navarra), que visita la Argentina para entrenar a directivos del C-Level, a partir de un acuerdo con IAE Business School. Estará en el Programa de Alta Dirección (PAD) y en el Seminario Digital Mindset: "Liderando la mentalidad digital de tu organización", junto a Guillermo D'Andrea, director del Centro de Liderazgo en Mercados y Retailing de la institución de Pilar.

Zamora es experto en hacer que la transformación digital suceda en las organizaciones a través del conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías digitales, por medio de entrenamientos que ponen énfasis en el rediseño de procesos y el desarrollo de una mentalidad digital. El académico tiene un doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Columbia, es ingeniero Superior de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Catalunya y PDG por el IESE. Además, es el director Académico del Encuentro Sectorial de ICT & Digital Media en el IESE, así como del Mobile Thinking Days, un programa con la Mobile World Capital Barcelona. Por otra parte, es cofundador de InQBarna, empresa especializada en el desarrollo de apps para teléfonos inteligentes y tabletas, y fue director General de eNeo Labs, firma dedicada al desarrollo y comercialización de productos y servicios para el hogar digital.

"La clave es lograr que los directivos cultiven nuevas capacidades para ver más allá de una moda tecnológica y que puedan adaptar sus procesos y estructuras para operar con éxito en la era digital", asegura Zamora. "Esto supone entender la respuesta a tres preguntas clave: por qué está ocurriendo esto, qué es lo que está cambiando y cómo se gestiona ese cambio cultural", añade. Para él, la tecnología no solo permite ser cada vez más eficientes, sino anticiparse y predecir cosas. "Antes, las industrias estaban organizadas en cadenas de valor lineales. Ahora, ya no es la única forma de entregar una propuesta de valor al mercado y aparecen ecosistemas y redes que atraen, incluso, otros competidores", asegura. Así, el mundo digital, en muchos casos, permite resolver la eterna paradoja del retail en cuanto a apuntar a un cliente masivo con un producto estandarizado o ir a hacia un nicho. "Es un mercado masivo, pero personalizado", dice.

Cambiar el mindset

Esta transformación, obviamente, trae retos. Uno es la privacidad, porque el cliente solo comparará los servicios si confía en que la empresa puede protegerlos. "A nivel directivo, significa cambiar la organización y traer talento que, quizá, no era natural", alerta Zamora. Para ello, en su visión, las empresas que no nacieron digitales tienen que complementar el modelo actual con los nuevos para tener sustentabilidad. "Los directivos tienen que ser ambidiestros: llevar el modelo tradicional, pero pensar como un start up, lo cual es mucho más complejo", grafica.

Las barreras que frenan esto son tanto internas como externas, que necesita un cambio en la cultura organizativa. "No hay un libro o recetario de éxito de transformación digital. Primero, porque no acaba. Y porque no es un tema de tecnología, sino de cómo rediseñar a la organización gracias a esta tecnología. Pero, también, es un tema de negocios y cómo repensar el valor de la organización", concluye.