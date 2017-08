El atril, seguro: cómo fue el dispositivo de seguridad para blindar el palco de la CGT

Un vallado fuertemente custodiado por 1000 hombres dispuestos como cordón humano fue la estrategia con la que la CGT buscó evitar que se repitan imágenes como la de los botellazos del 7 de marzo pasado. Esta vez, el blindaje que organizó la central obrera en torno al escenario desde el cual Juan Carlos Schmid dio el único discurso del día en la Plaza de Mayo fue cerrado y exigente: los custodios de Camioneros no dejaban pasar a nadie. Incluso para la prensa fue difícil sortear los obstáculos.

Los tiempos, además del operativo, jugaron para quitarle presión y expectativa a la concentración: según la misma central sindical había difundido, estaba llamada para las 15 y se extendería como máximo hasta las 17. Pero todo se adelantó. Minutos después de las 14.30 algunos dirigentes comenzaron a subir al escenario, entre ellos el estacionero y triunviro de la CGT, Carlos Acuña. A las 14.40 el locutor del acto anunció el himno nacional e, inmediatamente después, presentó al único orador del acto: el titular del gremio de Dragado y Balizamiento e integrante del Triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Schmid.

"Quiero agradecer la presencia masiva", empezó su discurso Schmid, que al ser anunciado salió detrás de la fila de dirigentes que estaban en el palco, entre los que se contaban el camionero Pablo Moyano, el canillita Omar Plaini, el judicial Julio Piumato, el portero Víctor Santa María y el titular del gremio de la Alimentación, Rodolfo Daer, entre otros.

En un discurso que duró apenas 14 minutos y terminó a las 14:59, un minuto antes del horario para el cual estaba convocada la concentración, Schmid aseguró que el objetivo de la marcha era presentar la "agenda social" de la central obrera y focalizó las críticas al gobierno en el rechazo de la implementación de "las recetas del FMI y el Banco Mundial". "Las únicas inversiones vendrán para la timba financiera y todos los que estamos en esta Plaza sabemos cuál es el destino" de esa política, aseguró el dirigente.

Casi al final del discurso, Schmid lanzó una frase que resultó llamativa: "Vengo a pedir que me brinden una oportunidad por los sindicatos confederados". Inmediatamente después enumeró las propuestas de la Central Obrera en materia social y anunció que el próximo 25 de septiembre se reunirá el Comité Central Confederal -en el que también se analizaría un eventual plan de lucha-. Momentos después de la culminación del acto, Cronista.com le consultó si era una especie de lanzamiento a una candidatura para dirigir la central obrera. Schmid le bajó el tono: "Para nada. El candidato a ocupar la secretaría general de la CGT es la unidad", le dijo a este medio.

Las últimas semanas fueron movidas en la central sindical. Los gremios de servicios, llamados comúnmente "Los gordos", avisaron que no estaban de acuerdo con concretar la movilización, que había sido anunciada el 13 de julio pasado como reacción ante el desalojo y represión, por parte de la policía bonaerense, a los trabajadores de Pepsico.

Un referente de esta corriente "dialoguista" con el gobierno y partidario de bajar la movilización, Héctor Daer -el otro de los triunviros de la conducción de la CGT y además hermano del cuestionado titular del gremio de la alimentación-, fue uno de los grandes ausentes del palco, aunque circularon fotos de él en la movilización. El tironeo entre las distintas corrientes dio como resultado un acuerdo: no se anunciaría un paro general desde el atril. Por eso, quizás, los organizadores pensaron que era mejor blindar el escenario.

"Cuando hay un paro nacional esto encierra una definición política muy amplia y cuando paralizamos el país también arrastramos a los que no están de acuerdo, por lo tanto nosotros buscamos el mayor consenso para desatar una medida de esa naturaleza", dijo Schmid al final del acto en diálogo con los medios. De esta manera, descomprimió también la expectativa ante una eventual medida de fuerza que se anuncie en el Comité Central Confederal.

El operativo de seguridad estuvo a cargo de dos sindicatos, según le confirmó a Cronista.com Rodrigo Frutos, de Panaderos, uno de los encargados de disponer los 1.000 camioneros en torno del escenario. En la marcha del 7 de marzo la seguridad reunió a entre 250 y 300 personas de ese sindicato. El otro gremio, por lógicas razones, fue precisamente Camioneros, que además aportó las otras dos cabezas del operativo: Roberto Troncoso y Luis Córdoba.

El blindaje dio resultado. El atril quedó seguro y no hubo cánticos que exigieran una fecha. Lo que sí no pudieron evitar es un botellazo al final del acto, aunque en el escenario ya no quedaba nadie.