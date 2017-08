El Estado paga $ 737 millones por mes en jubilaciones de privilegio

El Estado destina casi $ 740 millones por mes en "jubilaciones de privilegio", como se las conoce comúnmente. Al contrario de lo que podría pensarse, las pensiones vitalicias especiales, tal su nombre legal, que cobran los ex Presidentes representan el ítem más bajo del global: el 85% de la torta se destina a haberes mensuales de ex integrantes del Poder Judicial.

Del total que reparte la Comisión Nacional de Pensiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, son actualmente 11 beneficiarios, entre ex Jefes de Estado (o sus viudas) y vicepresidentes, con un promedio cada uno de $ 200.123, según la liquidación del pasado mayo, que implican unos $ 2.201.353 por mes (ver aparte). También hay 625 ex miembros del servicio exterior (embajadores y cónsules retirados) a los que se les transfieren $ 96.143.125, con una pensión promedio individual de $ 153.829. Y, finalmente, son 6.567 entre ex jueces y otros escalafones judiciales los que cobran un estimado de $ 97.272; es decir, un desembolso de $ 638.785.224 por mes.

Estos datos fueron brindados por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el informe 103 ante la Cámara de Diputados que, si bien recién irá al Congreso a exponerlo el próximo miércoles 30, ya anticipó sus respuestas por escrito.

La suma mensual que se desprende del cuadro adjuntado ante la pregunta 188, trepa a $ 737.129.702 en concepto de haberes especiales en mayo, un equivalente a 101.729 jubilaciones mínimas pero con el reciente aumento anunciado el 16 de agosto que las llevó a $ 7.246.

Con la aclaración de que se tratan de abonos promedio, en base a las remuneraciones de las tres categorías, en las llamadas "jubilaciones de privilegio" se deberán destinar este año al menos unos $ 8.845.556.424 para distribuir entre 7203 beneficiarios. Considerando que el Gobierno estimó gastar $ 5,6 millones para la construcción de 444 jardines de infantes (poco más de $ 12,6 millones cada uno), con este global se podrían terminar 701 establecimientos en 12 meses.

A modo de comparación, en los primeros seis años del Fútbol para Todos (de 2009 a 2015), el kirchnerismo transfirió a la AFA casi lo mismo que este 2017 se irán a pensiones especiales: unos $ 9000 millones.

Si bien algunos pueden donarlas (ver aparte), las asignaciones mensuales vitalicias, contempladas por la ley 24.018 sancionada en 1991, le corresponden a Presidentes, Vices, jueces de la Corte Suprema (éstos tienen que tener al menos 4 años en el cargo), Procuradores Generales, diversos secretarios, peritos, jefes de despacho y a otro medio centenar de escalafones judiciales. Y la norma 22.731, de 1983, se las concede a siete categorías del servicio exterior.

No es el único privilegio del Poder Judicial, además del 82% móvil: para el 2017, el Gobierno estima que la exención del Impuestos a las Ganancias de los magistrados representará un costo fiscal de $ 5606 millones.

En 2009, el Congreso aprobó por la ley 26.475 para retirarle este beneficio a ex funcionarios de la última dictadura militar. En marzo de este año, la ANSeS comenzó los trámites para dar de baja a algunas jubilaciones de privilegio.