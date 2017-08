De Cristina a la hija de Guido

Luego de tener el trámite trabado desde que dejó el poder, a partir de junio pasado el ex vicepresidente Amado Boudou se sumó al grupo de 11 ex fórmulas presidenciales que actualmente cobran una pensión vitalicia mensual. Con polémica incluida al conocerse el dato, el año pasado, Cristina Fernández de Kirchner perdió una de las dos que cobraba, ya que como viuda le correspondía por ley la de Néstor Kirchner. Por caso, a la esposa del fallecido Roberto Levingston (1970-1971) se le abona una; al igual que a la hija de José María Guido (1962-1963), según relevó el diario La Nación hace unos meses. Como la duración del mandato no es excluyente, Adoldo Rodríguez Saá tramitó una. Julio Cobos aclaró que donó una parte de su pensión.