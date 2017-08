El ajuste por inflación es discriminado

Mientras que con el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, la AFIP viene siguiendo una línea de acoplarse a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia, no actúa de la misma forma respecto de otro tema polémico que ha merecido muchas sentencias del Máximo Tribunal a favor de los contribuyentes: la procedencia del ajuste por inflación de los balances impositivos cuando no hacerlo obligaría al sujeto a afrontar una obligación fiscal confiscatoria. En esta cuestión, como lo anticipó El Cronista, el Gobierno estudia un impuesto al revalúo que soluciona pocos casos; sirve para los bienes de uso, pero no para los bienes de cambio, por ejemplo. Y tampoco es útil al sector financiero. Por este motivo, el mercado insiste en algún tipo de revalúo pero de alcance general.