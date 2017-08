Bono ajustado por tasa de referencia y Letes

El Gobierno nacional realizará hoy y mañana la licitación de dos series de Letras del Tesoro (Letes) en dólares y la reapertura de los Bonos del Tesoro con vencimiento en 2020, que rinde interés de acuerdo con la tasa de política monetaria del Banco Central.

Por un lado, se licitará un tramo de Letes por u$s 450 millones a 203 días de plazo. La segunda serie de Letes será por valor de u$s 300 millones, a un plazo de 385 días. La más corta pagará una tasa del 2,81% anual, mientras que la más larga pagará 3,14%. Los minoristas, que busquen suscribir hasta u$s 50.000, tendrán prioridad.

La cartera de Finanzas también precisó que para los Bonos del Tesoro en pesos a tasa de política monetaria con vencimiento en 2020 se realizará mediante indicación de precio, para el tramo competitivo, y mediante la indicación del monto a suscribir, para el no competitivo. No se indicó un monto máximo a colocar.