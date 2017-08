Rubinstein: "Argentina es competitiva en tecnología por talento, no por los costos laborales"

Las oficinas de OLX en el barrio de Belgrano son abiertas, luminosas, y no faltan los sillones, los puffs de colores ni la consola de videojuegos. Allí trabaja un equipo de 300 personas a las que antes de fin de año se sumarán 100 más, para desarrollar "una nueva plataforma móvil que integrará Inteligencia Artificial y así mejorar la experiencia de quienes compran y venden artículos usados", explicó a El Cronista Leonardo Rubinstein, CEO de la compañía fundada por Alec Oxenford en 2006 y adquirida por el grupo Sudafricano Naspers en 2011.

Actualmente, la compañía OLX tiene más de 4.000 empleados y opera en 40 países, principalmente del mundo "emergente". Entre ellos: Rusia, India, algunos países sudamericanos y africanos. Su plataforma tiene más de 304 millones de usuarios únicos mensuales, que publican más de 60 millones de productos y generan 11 millones de transacciones por mes.

Con una formación de ingeniero industrial del Itba, Rubinstein se incorporó a la firma en 2013 para liderar la división "mobile", que es hoy la de mayor crecimiento dado que entre un 75 y 80% de las transacciones se realizan desde el móvil. Hoy tiene a su cargo 12 países de la región, con unos 1.000 empleados, 300 de ellos en Buenos Aires con la idea de llegar a 600 en los próximos dos años. De estos planes de crecimiento, y de su visión de Argentina como "proveedor global de servicios tecnológicos" conversó con El Cronista.

¿Se están comprando y vendiendo más productos usados entre particulares, por qué?

Nosotros venimos creciendo a un 40 o 50% anual desde hace 3 o 4 años, en toda América latina. Y lo atribuímos a que cada vez más personas se dan cuenta de que pueden obtener dinero de algo que ya no usan, y a su vez hay gente que no puede acceder a ese objeto nuevo, pero sí lo puede comprar usado en buenas condiciones y a un buen precio. Los beneficios de esto son múltiples. Por un lado dejamos de acumular cosas que ya no nos sirven y liberamos espacio en nuestras casas, y por otro lado, eso que ya no nos sirve tiene valor para alguien. Además, esto beneficia al medioambiente ya que extiende la vida útil de los objetos, principalmente electrónicos, y genera valor en la comunidad ya que el 95% de los intercambios se hacen entre personas que viven en una misma zona geográfica. ¿En qué se basa el negocio de OLX, cobran una comisión por cada compraventa?

Nuestro modelo de negocios es freemium. Conectamos a alguien que quiere vender un objeto con un interesado en comprarlo, pero no intervenimos en la transacción. La mayoría de las personas que utilizan la plataforma lo hacen en forma gratuita, y un porcentaje que varía entre el 2 y el 10% paga por destacar su aviso. En los rubros automotriz e inmobiliario, al ser empresas las que publican, es pago.

¿Qué planes de crecimiento tiene la compañía en el país?

Antes de fin de año vamos a contratar 100 desarrolladores y especialistas en sistemas para desarrollar una nueva plataforma con inteligencia artificial, y vamos a exportar servicios desde acá. La idea es llegar a ser 600 personas trabajando desde Buenos Aires de aquí a dos años.

¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial en estos desarrollos?

La estamos incorporando en una aplicación que, cuando sacás una foto con el celular al producto que querés vender, te sugiere un título y una descripción para hacer más fácil y rápido el proceso. También usamos big data para analizar la información generada en las transacciones. El sistema toma en cuenta cuáles son las preferencias y la ubicación de los usuarios para mostrarle sólo los resultados más relevantes, y se generan patrones en base al comportamiento de los usuarios con el fin de mejorar su experiencia de compra.

¿Por qué decidieron exportar servicios desde acá?

La ventaja que tiene Argentina en el desarrollo de servicios tecnológicos es el talento, no los costos laborales. También tenemos desarrolladores en India y allí los costos son menores, pero la decisión de instalar un hub tecnológico en Buenos Aires tiene que ver con los recursos humanos, con la posibilidad de tener reglas claras para los negocios y con que Buenos Aires en particular es una ciudad muy atractiva para el talento. De hecho hay ingenieros y especialistas de Estados Unidos y Europa que quieren venir a trabajar acá porque les gusta la experiencia de vivir un tiempo en Buenos Aires.

¿Cómo ve la situación económica, le preocupa la inflación?

Mi mirada está puesta en el rubro Tecnología, y desde ese punto de vista creo que el gobierno está haciendo bien las cosas. Me parece positivo que el presidente haya sumado a su equipo a Mario Quintana, quien fue mi jefe en Pegasus y seguramente va a volcar su experiencia para el crecimiento del país.